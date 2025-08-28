數十警員大規模巡查葵涌廣場｜德銀遭證監會重罰 2380 萬元｜王祖藍爆細細粒帶貨勁吸金｜8 月 28 日・Yahoo 晚報

晚安！今日是 8 月 28 日，星期四。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴；日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫約 31 度，新界會再高一兩度。紫外線指數達 10，屬「甚高」，大家外出記得防曬兼帶備雨具。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】葵涌廣場昨日（27 日）發生警員遭辱罵事件，一名二手書店外籍職員涉擾亂秩序被捕。今日有影片顯示，大批警員分別於上午及下午到場巡查，重點檢查場內二手書店是否涉及違法行為。有商戶稱警方約 40 至 50 人到場，對無辜被牽連感到無奈，但亦理解警方行動。

有商戶認為，事件不會影響客人來商場買書的意欲。

【Yahoo 新聞】「指明潛逃者」林千淦的父親今日（28 日）早上被警方帶走到大埔警署助查。36 歲林千淦早前因涉「香港議會案」遭懸紅通緝，其 19 歲前女友藍菲則被控煽動罪，案件周二（26 日）在西九龍法院提堂，裁判官拒絕保釋，押後至 10 月 31 日再訊。

【Yahoo 新聞】美國駐港澳總領事館宣布，新任總領事伊珠麗（Julie Eadeh）昨（27 日）抵港履新。她曾在 2019 年「反修例運動」期間被親建制媒體指與民主派會面，惹「顏色革命」爭議。伊珠麗是資深外交官，曾駐土耳其及中東多地，精通多國語言。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】證監會宣布，德銀因違反監管規定被譴責並罰款 2,380 萬元。調查發現，德銀 2015 至 2023 年期間向客戶多收約 3,900 萬元費用，並錯誤分配產品風險評級，影響近百名客戶。德銀已退款並加強監控，但仍被裁定未有盡責，損害市場誠信。

【Yahoo 財經】英偉達行政總裁黃仁勳接受專訪時表示，美國科技應如美元般成為全球標準，中國市場亦不可或缺。他透露公司已獲批恢復對華出口，正等待訂單。英偉達上季數據中心收入達 411 億美元（約 3,214 億港元），按年大升逾五成。

【am730】英皇集團主席楊受成將於 9 月 10 日拍賣私人珍藏 426 瓶名酒，估值逾千萬港元，當中包括羅曼尼康帝及多款名莊佳釀。蘇富比指其酒窖藏品「無一不是傳世經典」。此舉引發關注，因英皇國際早前傳出 166 億港元債務危機。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】王祖藍近日錄影時大讚細細粒（陳嘉佳）直播帶貨實力驚人，爆料她一場牛排直播即收 500 萬元，笑言「佢有錢過我啦」。他指細細粒已成頂尖帶貨達人，自己甚至要向她請教帶貨技巧。

【東方日報】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將赴美升學，坦言曾因難以兼顧讀書與事業而情緒崩潰，一度想退出娛樂圈。但她安慰自己這是追夢過程的一部分，要捱過難關才能走更遠。

【Yahoo 娛樂圈】「鼎爺」李家鼎近日暴瘦超過 20 磅，經檢查證實患上胃炎，更一度需要輸血。他透露患病時「易餓又易飽」，現已按醫生指示戒口及服藥。醫生解釋，壓力、幽門螺旋桿菌及不良飲食習慣均可能誘發胃炎。