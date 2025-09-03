數碼娛樂領袖論壇20025下周五舉行 展商推掃描器生成電影級空間模型 VR參觀聖母院

商務發展及服務主管張昌明指，展會期間大眾可試玩《 永恆聖母院》VR之旅。(蘇文傑攝)

數碼港年度活動「數碼娛樂領袖論壇 2025」即將於下周五(12日)起舉行，期間除了有多場業界論壇外，更有大量新科技向公眾展示和供試玩。其中有公司利用最新實境娛樂技術，讓遊人與朋友無須離港都能參觀世界文化遺產。另有內地企業研發出手持三位掃描器，能夠短時間內掃描並生成與現實環境一樣的虛擬模型，可用作遊戲場景、地形測繪等。

由數碼港主辦的「數碼港數碼娛樂領袖論壇 2025」將於本月12至14日、一連三日在數碼港園區舉行。今年以「探知島:解鎖創新力量的關鍵拼圖」活動首天(12日)為業界日，設多場論壇，而及後的兩天則會容許公眾進場，並設一系列活動。體驗區將有超過35個項目供人試玩，如在大銀幕欣賞由AI生成講述傳奇女海盜鄭一嫂的電影、體驗最新混合實境(MR)虛擬躲避球等。

《 永恆聖母院》VR之旅

參展商之一的「HTC」在展會期間展示他們與天主教巴黎總教區、巴黎市政府等機構合作製作的最新實境娛樂產品「《 永恆聖母院》VR之旅」。團隊不但高度還原了巴黎聖母院的細節與魅力，並透過LBE技術，突破傳統VR的孤獨感、與朋友一同互動，宛如在虛擬旅行團參觀聖母院。商務發展及服務主管張昌明指，展會期間大眾可試玩產品，並指此類實境虛擬旅行的娛樂日趨勢普及，除了可用作文化保育旅遊外，技術亦具作為電影旅遊潛力，「都可以做返 九龍城寨再俾人參觀」。

內企展示自研掃描器

同樣有參展的內地企業「 深圳市其域創新科技」 就會展示自研的「靈光L和K系列手持三維掃描設備」。該公司財務長Dan介紹指，掃描設備可為 半徑為300米的範圍進行數據採集，便能夠快速生成具備電影級質感的空間模型；空間模型不但可用作為遊戲場景，且由於精度達正負一到三厘米，因此 亦可用作工程測量、地形測繪等功用。他續指， 掃描設備售價不到五萬元人民幣，公司接下來也會努力降低成本，盼下降3D模型生成的門檻。

鄭松岩：AI是驅動創新核心引擎

數碼港行政總裁鄭松岩表示，數字化和智能轉型的浪潮席捲全球，AI已不再是一種工具，更是驅動創新的核心引擎，並逐步塑造企業數字優先、智能優先的文化；今年活動將帶來沉浸式AI藝術及遊戲化展示，讓參加者親身驗未來。



