童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處

亞古獸、太一，久違的名字，是無數港人童年的共同記憶。25年過去，這個夏天，《數碼暴龍動畫25週年紀念展》登陸旺角INCUBASE Studio，將這段回憶實體化，各位「被選中的細路」是時候齊齊走進數碼世界，與最初的感動重逢。

數碼暴龍動畫25週年紀念展，8月22日登陸旺角。（官方圖片）

展覽角色設定畫、分鏡手稿等 重溫初代動畫的感動時刻

展覽以1999年首播的《數碼暴龍大冒險》為起點，展出大量珍貴資料，包括角色設定畫、分鏡手稿、台詞本及動畫劇情介紹，喚起觀眾對動畫中名場面的回憶。場內更設有巨型奧米加獸打卡區，讓大家可以與這位傳奇數碼寶貝合照，彷彿置身於數碼世界之中。

展覽以1999年首播的《數碼暴龍大冒險》為起點。（官方圖片）

展出大量珍貴資料，包括角色設定畫、分鏡手稿、台詞本及動畫劇情介紹。（官方圖片）

巨型奧米加獸打卡區，彷彿置身於數碼世界之中。（官方圖片）

限定周邊精品登場 送限定透卡、亞加力掛件

場內亦設紀念展專屬商店，販售多款由日本直送的《數碼暴龍》周邊精品，包括角色模型、文具、服飾等，部分精品只在展覽期間限量發售。而所有購票入場人仕獲贈送香港站展覽限定透卡一張，8種款式隨機送出，另如購買特典票的，再送數碼暴龍機亞加力掛件一個，共2款設計，將滿滿回憶帶回家。

數碼暴龍動畫25週年紀念展特典票

價錢：大小同價$98

展期特典票包含1張入場票及1個數碼暴龍機亞加力掛件，共2款設計，款式隨機送出

所有購票入場人仕獲贈送香港站展覽限定透卡一張（8種款式隨機送出）

SHOP NOW

普通單人票

價錢：$65

按這裡

所有購票入場人仕獲贈送香港站展覽限定透卡一張，8種款式隨機送出。（官方圖片）

購買特典票的，再送數碼暴龍機亞加力掛件一個，共2款設計。（官方圖片）

數碼暴龍動畫25週年紀念展

日期：2025年8月22日至9月21日

地址：旺角創興廣場地庫 INCUBASE Arena B1（地圖按此）

體驗時間：約45分鐘

網址：按這裡

