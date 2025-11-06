【文具佬生活百貨】馬鞍山店執笠清貨 買滿$100即享8折

【Now Sports】基斯坦奴朗拿度最近接受名嘴皮雅斯摩根的訪問中，除了提及自己可能離退役不遠，也說到了舊東家曼聯。曼聯近績有起色，4場不敗，在聯賽榜重返前10，但曾兩度效力該隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在訪問中似乎唱反調：「他（領隊阿摩廉）已經盡力了，你還要甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」C朗不是要批評自己的葡萄牙同胞兼前國家隊隊友，而是認為內部根深蒂固的問題，很難讓紅魔帶來本質的改變：「曼聯依然在我心中，但我們都必須誠實地撫心自問，他們現在走錯了路。他們擁有優秀的球員，但其中一些人，似乎並不真正理解曼聯的意義......你必須依靠有智慧和遠見的人，才能像曼聯多年前那樣，為未來奠定基礎。」「看看堅尼、加利尼維利、碧咸和畢特，他們是如何從年輕球員變成偉大球員的，」他續謂：「但現在的曼聯缺乏一個完整的體系，我希望這種情況在未來能有所改變，因為這間球會本身的潛力是巨大的。」

now.com 體育 ・ 18 小時前