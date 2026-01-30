【文具佬】調景嶺店結業清貨全場88折 清貨區6折起

文具佬調景嶺店搬遷結業清貨，經營至2月22日。由即日起，文具佬調景嶺店全場商品 88折，Chiikawa 及Joke Bear自嘲熊產品買三件 88折 再 88折，玩具（包括公仔掛飾）兩件 9 折再 88 折，清貨區照價 6 折再 88 折！

【文具佬】調景嶺店結業清貨低至6折

【文具佬】調景嶺店結業清貨低至6折

【文具佬】調景嶺店結業清貨低至6折

【文具佬】調景嶺店結業清貨低至6折

【文具佬】調景嶺店結業清貨低至6折

【文具佬】調景嶺店結業清貨低至6折

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/22

地點：都會駅2樓K01B & 041

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso