最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【文具佬生活百貨】全場無門檻88折（即日起至19/11）
文具佬「一年一度感謝祭」嚟到最後一個星期，推出終極優惠— 全場無門檻 88 折，無需消費滿額，購物即享88折！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/11/19
地點：文具佬生活百貨分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
今日優惠｜7仔港式燒賣魚蛋$11/10粒、屈臣氏買4支舒適達牙膏送$479禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服
近年人氣急升的Alo Yoga，官網推出會員7折優惠，要進去官網，登記成為會員，才會有優惠碼喔！快手搶Alo Yoga Black Friday早鳥優惠碼，入手明星、KOL都在穿的超人氣瑜珈服、運動服！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Black Friday優惠2025｜Lookfantastic護膚品低至半價！Aesop B三倍C肌膚調理凝露8折、The Ordinary身體護膚套裝$204
雙11剛過，Black Friday優惠又陸續送上！先前為大家介紹了Alo Yoga、VIVAIA的網購優惠，而美妝購物網Lookfantastic於即日起，推出黑色星期五減價活動，不同化妝及個人護理產品都有不同的折扣，當中最平更大減至半價，非常划算！Yahoo購物挑選了至抵買護膚品牌，包括人氣Aesop、The Ordinary、敏感肌必備La Roche-Posay、「平價版La Mer」First Aid Beauty。踏入皮膚容易敏感乾燥天氣，大家仍未補貨的話，今次Lookfantastic黑色星期五優惠絕對是最佳入手時機！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Swarovski水晶首飾、聖誕樹掛飾限時低至半價！600多款首飾選擇/水晶手鏈低至$347
聖誕節即將來到！大家準備好參加派對的服裝、化妝品、首飾未？人氣水晶品牌Swarovski即將加入黑色星期五Black Friday優惠大減價當中。在此之前，Swarovski的Outlet專區有超多抵買聖誕擺設、首飾及手錶可以選擇，低至五折即可入手！Yahoo購物專員看過，不少聖誕擺飾都已經售罄，相信等到真正黑五優惠開始，Swarovski不少貨品都已經被人買走了，大家不妨這次就快人一步搶先搜購吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
聖誕送禮推薦 2025｜男友必學！香港機場免稅店聖誕送禮攻略
聖誕節快到了，還在煩惱送什麼給女朋友嗎？今年不妨考慮到香港機場新羅免稅店BEAUTY&YOU逛逛，無論你是要出國旅行還是接機回港，都能輕鬆買到她心儀已久的美妝禮物。店內推出「Merry Giftmas 聖誕禮讚」購物活動，集合全港最齊全的聖誕限定美妝套裝，更有低至4折的節日優惠，絕對能幫你贏得女友芳心！ 雲集超過200個國際美妝與時尚品牌，還特設亞洲機場中最齊全的香水專區，超過2,600款香氛選擇任你挑。Creed、Penhaligon's、Byredo等小眾香水品牌應有盡有，不用在市區東奔西跑，候機時就能一站式買齊心水禮物。 高級感滿分的送禮選擇 如果女朋友喜歡優雅的香氛，DIPTYQUE淡香精禮盒（$1,160）絕對是浪漫首選。金色閃光禮盒設計精緻得像一本魔法書，內含五款經典迷你淡香精，包括Fleur de Peau的溫柔肌膚之香、Eau Rose的清新玫瑰調，以及Do Son的優雅晚香玉等，一套就能滿足她對香氣的所有幻想。 想要更奢華的選擇？CHANEL Coco Mademoiselle 隨行噴霧套裝（$1,815）採用珍珠串和金色鏈帶設計，可以像配飾一樣戴在手腕上，...men’s Reads ・ 18 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。28Hse.com ・ 1 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。Yahoo Food ・ 5 小時前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 1 天前
林至昭離巢於電視城前舉V 曾變裝跳舞拎冠軍
【on.cc東網專訊】由演員轉營做音樂人林至昭，尋日（13日）宣布離開無綫，指自己睇TVB大，曾經加入大家庭令佢夢想成真!，更幫佢令更多觀眾認識，並感謝梅小青、劉家豪做佢恩師。林至昭留言：「今日我畢業啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB大,所以可以加入TVB絕對係東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 21 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油，即送總值$50豐富禮品；買2支淘大特級蠔油/減鹽蠔油555克，即送總值$46豐富禮品；買4支高露潔奇績修護煥齦緊緻牙膏/抗敏專家牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 3 小時前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 21 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前