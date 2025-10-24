【文具佬生活百貨】九龍灣MegaBox新店 買滿 $60即送限定版Tote Bag Chiikawa買2件或以上9 折（即日起至07/09）

【文具佬生活百貨】九龍灣MegaBox新店 買滿 $60即送限定版 Tote Bag Chiikawa 買2件或以上9 折（即日起至07/09）

文具佬為慶祝九龍灣MegaBox 新店開幕，推出新店限定優惠，購物滿 $60 即送文具佬限定版 Tote Bag 一個！同時，全線分店進行一年一度周年慶震撼回饋，全場購物滿 $50 即送 $20 現金券 一張，下次消費即用！

另外優惠包括：

Chiikawa & Joke Bear買2件或以上9 折

文具佬出品復刻版懷舊棋四副套裝$100

晨光文具買2件或以上8 折

Wonder髮飾買1送1

文具大擦膠加購價$1 (原價$25)

日期：即日起至優惠結束

地點：九龍灣MegaBox 9樓25號舖

