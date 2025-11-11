鳳凰｜一號風球今日日間維持
結業優惠2025｜文具佬馬鞍山店清貨劈價低至6折 全場買滿$100再8折！日韓卡通襪$12.5、日本化妝綿$8.5、聖誕裝飾5件85折
「文具佬生活百貨」主打各種生活雜貨及精品文具，近年深受香港人歡迎，但位於馬鞍山的旗艦店因不敵生意難做而日前宣布結業。踏入結業倒數一個月，馬鞍山店全場貨品買滿$100有8折，大量貨品更有6折優惠，Yahoo著數專員日前到現場為大家搜羅了大量精選貨品，一齊睇吓有咩好買啦！
六折專區
各款紅酒/白酒/清酒/氣泡酒
面膜/爽膚水/化妝綿等
SANA豆乳美白保濕化妝水噴霧120ml $64
Momo Puri蜜桃保濕爽膚水200ml $58
Kyowa統綿化妝綿80片 $8.5
LALA氣炸鍋清潔劑500ml $49
TOAMIT 滅菌掛頸隨身卡 $4
各款叉電線
Remax 全能數據線30cm (Mini版) Micro白色 $12
Remax 科羅拉數據線 For Micro 1米 黑色 $25
REMAX 馬力PD快充數據線C to L 20W 藍色 $29
各款手機殼/藍芽耳機/充電寶
Remax 金剛便攜式藍牙音箱綠色(RB-M7) $109
Remax 行空30W酷光燈透明桌面雙充無線充電器 $138
Remax 睿拓擴展塢五合灰色(RU-U5) $199
Remax 藍牙耳機 $99
Remax 犀牛系列磨砂鋼 $5
各款兒童玩具
部分碗碟/保溫杯
其他精選貨品
食品/急凍食品/飲品/零食：
Royal Farm 天然雞柳 無激素添加 1kg $70
Royal Farm 雞胸肉 無激素添加 1kg $60
CP 香辣雞中翼 1kg $98
Royal Farm 無骨雞中翼 無激素添加1kg $120
小寧波湯圓24粒裝 各款口味 $26/$28
永樂 極上鮑魚蝦子麵 12個裝 $81
九記 魚肉燒賣 250g $23
麒麟 午後紅茶 (奶茶/紅茶/檸檬茶/無糖紅茶) 500ml $12/2樽
楊協成原味烏龍茶 580ml $9/2樽
天一御龍 鴨屎香風味檸檬茶 500ml $10/2樽
維他 冷泡無糖茶500ml $10/2樽
自選糖果 $9/100g
公仔/卡通精品/文具/裝飾品：
聖誕節造型生蠔BB毛公仔約33cm $99.9
聖誕節造型生蠔BB毛公仔掛飾約12cm $38.9
聖誕節造型生蠔BB毛公仔掛飾約7cm $32.9
Chiikawa專區：
各款日韓襪 $12.5/對
各款聖誕節裝飾 買5件有85折
各款原子筆 $8/支 買三送一
各款桌遊/卡牌遊戲
家居用品/廚具/清潔用品
Echo拉鏈保冷袋 方形 $12
Echo 附蓋木柄水果刀 $9
白元 365日3重活性碳雪櫃除臭盒 25g $8
油污清潔劑300ml $10
碳酸氫鈉+電解水廚房清潔劑 400ml $25.9
KAO花王 強力泡沫型廚房油污清潔劑400ml $29.9
日本Echo鍋鏟 $12
Echo雪糕羹 $10
Echo耐高溫湯勺 $12
「文具佬生活百貨」馬鞍山旗艦店
地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 3樓 303號舖
營業時間：上午10時至晚上10時
