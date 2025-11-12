文化大臣證實啟動檢討 BBC高層辭職震撼媒體圈

（法新社倫敦11日電） 英國廣播公司（BBC）誤導性剪輯事件掀波，文化大臣今天證實將於年底前啟動相關檢討。

BBC近來的壓力源自於一份由前標準顧問普萊斯考特（Michael Prescott）撰寫的內部報告遭外洩給「每日電訊報」（Daily Telegraph）。根據每日電訊報報導，這份報告指出，BBC在以色列哈瑪斯戰爭、跨性別議題，以及川普2021年1月6日演說的報導上均有疏失。

消息一出，引發譁然。BBC總裁戴維（Tim Davie）及BBC新聞部門主管圖內斯（Deborah Turness）日前已雙雙請辭，這間英國媒體機構陷入數十年來最嚴重危機。

廣告 廣告

BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）昨天在針對川普演說剪輯手法不當事件公開致歉時表示，BBC已針對普萊斯考特備忘錄中提及的其他問題採取行動，並承諾將改革組織內部的監督機制。

英國文化大臣南迪（Lisa Nandy）今天則證實，相關檢討將於今年底前啟動。她在國會表示，BBC必須「維持最高標準」，但也警告不要對她所稱全國「最廣泛使用且最受信賴的新聞來源」進行「持續攻擊」。