文春實況拍到Alphard衝公寓！米倉涼子家宅搜查藥物疑雲！

電梯驚魂的8月20日搜查夜

哎喲，誰能想到「失敗しない女」的米倉涼子會捲進這種戲碼？50歲的她，2025年8月20日晚上9點半，厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部（通稱マトリ）的調查員闖進東京六本木的高級公寓，

電梯門一開，米倉從電梯走出，嚇得大喊「えっ、なにぃー！ 何なの！」。😱 這一幕被文春實況報導，公寓警衛目睹調查員從Alphard車衝出，

翻箱倒櫃搜出違法藥物和器具，現場像拍警匪片。米倉全程配合，態度誠懇，但這突襲讓她臉色蒼白，粉絲直呼「ドクターX女主角怎麼變成嫌疑人了？」。

驗尿陰性卻逃離日本的阿根廷戀人

搜查後，米倉尿檢陰性，證明她沒吸毒，沒被捕或起訴，這點讓調查焦點轉到阿根廷籍男友Gonzalo Cuello身上。Gonzalo是42歲的職業舞者，從2019年合作舞台劇相戀，兩人同居六本木豪宅，

他教她的兒子跳舞，米倉常在IG po甜蜜合照，粉絲羨慕這跨國戀。但搜查後，Gonzalo馬上飛回阿根廷，聲稱父親病重，學生證實他暫停課程，至今音訊全無。🤨

文春挖出，Gonzalo過去有詐欺前科，米倉曾幫他還債，現在調查無法進行，米倉也進酒店避風頭。網友猜測：「這是戀人設局，還是圈內報復？」

25年前覚醒剤戀人的陰影重現

這事讓人聯想到米倉的舊傷疤！2000年，她戀人當覚醒剤詐欺犯被捕，米倉被捲入家宅搜查，當時25歲的她淚崩說「我什麼都不知道」，形象大傷，事業一度停擺。😂

25年後歷史重演，文春報導這次線索從今年2月內偵開始，6月浮上水面，米倉多次到案配合，表現冷靜，但私下聯絡娛樂圈大佬，關閉個人事務所，傳聞有意退圈。

她的經紀人事務所TBS演藝部發聲：「米倉未涉毒，會全力配合調查。」但粉絲心碎：「ドクターX拍到第7季了，她怎麼就這樣退了？」

媒體守株待兔的「精心安排」疑雲

最詭異的是，搜查當晚媒體已守在門口，文春直球質疑「誰洩密？」調查員開Alphard車衝進公寓，媒體同步拍到，感覺像預演。😏 米倉的公寓是高檔社區，警衛嚴格，怎麼媒體先到？

內部人士爆：「這不是巧合，可能是圈內黑手想逼她退圈。」米倉過去當強勢女主角，樹敵不少，2025年新劇《ドクターX》預計開拍，現在全停。

她的IG更新停在8月前，粉絲留言「涼子姐加油，我們信你」，但X上陰謀論滿天飛：「25年前戀人案是前奏，這次是終曲？」

圈內黑手與退圈傳聞的連鎖效應

米倉的退圈風聲從搜查後就傳開，她聯絡老闆如TBS高層，關閉事務所，意味著結束20年演藝路。她的代表作《ドクターX》系列累計視聽率破20%，《黑革の手帖》也紅遍亞洲，現在卻因這風波全停。😔

據zakzak報導，米倉年收入過億日圓，退圈損失巨大，但她態度堅定：「為了孩子和自己。」Gonzalo回阿根廷後音訊全無，米倉獨自面對媒體，

粉絲嘆：「她需要空間，別逼太緊了。」這事件不只個人危機，還戳中娛樂圈的黑暗面：黑手報復和戀愛陷阱。

