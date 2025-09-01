文華酒店約會飯局｜欺詐與否視乎雙方協議 大律師分析：自稱律師未必犯法 惟存心誘騙或加刑｜Yahoo

中環文華東方酒店有男子懷疑約會時「呃飲呃食」，並「借尿遁」逃走，剩下女伴埋單逾 8 萬元餐費。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】中環文華東方酒店有男子懷疑約會時「呃飲呃食」，並「借尿遁」逃走，剩下女伴埋單逾 8 萬元餐費。涉案的 23 歲姓黃男子日前被警方拘捕，涉嫌以欺騙手段取得財產罪帶署扣查，他已獲准保釋候查，須於 9 月下旬向警方報到。有大律師分析指，若被捕人被起訴，法庭會衡量被告是否存心在有協議的情況下逃避責任，或欺騙事主，再定奪他應該賠償多少。至於涉案人曾自稱「律師」，雖然未必犯法，但會予人存心誘騙女網友約會的觀感，令人認為案件情節嚴重，相信會因此判處更重罰則。

大律師李健志今早（1日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，他被問若本案「告得入」被告應賠償多少。李答視乎法庭認為事主應獲得多少賠償，以及被告應配賠償多少。至於誰提出約會邀請，是否有人提出過請客等，他指法庭一定會看這些元素，判斷被告是否存心在有協議的情況下逃避責任，或欺騙事主。他強調，法庭會看究竟雙方的協議是什麼，定奪男方應分擔多少費用，而如果雙方有不成文協議，則要攤分一半費用。

冒稱律師給法律意見屬犯法

至於懲處方面，李健志說法庭會留意被告的個人背景，有沒有案底等。他形容涉案人「冒稱自己是律師」這點嚴重，雖然法例指，若有人自稱律師再給予法律意見或執行事務才構成犯法，但今次對方以律師身份邀約，令人覺得存心誘騙女方約會，是有計劃行事，他相信法庭會因此判處更重罰則。

網上流傳一張疑似涉事約會帳單，埋單計數要 8 萬元多，最貴就是一支 2002 年 Krug Clos d'Ambonnay 香檳，餐廳售價 71,800。其餘餐點則包括兩份 Premium Set Dinner，每位 2,388 元。翻查文華廳網上餐單，套餐包括紅燒頂級官燕、原隻南非鮑魚、蒸東星斑、黑椒汁煎澳洲 M9 和牛粒等。

