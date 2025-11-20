Trip.com酒店減$500、機票減$200
文藝好去處｜都大成立「中國現代文學館」設張愛玲展回顧珍貴手稿遺物 即日起公眾免費預約入場｜Yahoo活動街
香港都會大學（都大）正式成立「中國現代文學館」，並以「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生綠」為主題作為開幕展覽。展覽展示超過120件著名作家張愛玲及其摯友宋淇、宋鄺文美夫婦的珍貴物品，以及多件珍貴手稿、信件和生活用品等，並運用三維掃描，以 360 度全景影像錄製場景原貌。正式開放予公眾預約免費參觀及導賞服務，不僅讓公眾有機會近距離接觸張愛玲的人生軌跡，也標誌著大學對保育文化傳承上展開重要的新里程。
位於都大正校園何鴻燊圖書館內的 「中國現代文學館」 佔地約 1,900 平方呎；開幕展覽以 「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」 為主題，以張愛玲、宋淇與宋鄺文美之間跨越四十多年的深厚友誼為主題。1952年，張愛玲在香港與宋淇、宋鄺文美相識。儘管她之後移居美國，三人的情誼未因距離而受限，即使身處異地，彼此的感情依然如初。
本次展覽將展出他們的書信往來，讓觀眾了解這些書信如何成為三人維繫情感與進行文學交流的重要橋樑。同時，展覽亦會展示三人珍貴的手稿和遺物，以呈現宋淇與宋鄺文美作為張愛玲文學知音的重要角色，特別是在電影劇本創作與作品出版方面的合作，讓公眾了解他們在華文文學與香港電影方面的重要貢獻。
沉浸式光影裝置 走進《半生緣》情境空間
此外，展覽特別重現張愛玲小說《半生緣》中宋家客廳的經典面貌，這裏曾是許多文化名人交流的場所，也是張愛玲與宋氏夫婦共話文學的空間。都大團隊突破傳統展示方式，運用三維掃描，以 360 度全景影像錄製客廳原貌，通過動態影像與新媒體藝術，再配合宋博士捐贈的宋家桌椅實物，營造虛實交錯的獨特環境，讓參觀者體驗張愛玲、宋淇與宋鄺文美的文學遺產在藝術、歷史與科技層面的跨學科融合，並以多元的視覺方式呈現這段「相知無遠近」的珍貴情誼。
張愛玲在《對照記》中曾說：「我母親離婚後再度赴歐，我姑姑搬到較小的公寓。本來兩人合租的公寓沒住多久，遷出前在自己設計的家具地毯上拍照留念。」此展區重現《對照記》相關照片的佈置。
張愛玲遺產管理人宋以朗博士表示，他與胞姊宋元琳女士能親眼目睹父母及作家張愛玲的珍貴物品獲得整理，並配以人工智能（AI） 技術展現給公眾參觀，心情激動。他感謝都大團隊專業地將這批私藏化為公產， 「感恩將瑰寶託付了值得信賴的守護者」。 他並說：「希望都大文學館未來吸引更多公眾前來參觀，成為滋養更多人接觸文學的重要資源，亦是文學旅遊的熱點與心靈綠洲。」
而都大在今年初亦獲得宋以朗博士及宋元琳女士慷慨捐贈約 17,000 件珍貴文獻及遺物，這批捐贈是華文世界中最大規模的張愛玲及宋氏夫婦館藏。早前都大也通過數碼人文研究的方式，建立了檔案文獻資料庫和數碼影像典藏，目前已設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」 ， 於都大圖書館的「中國現代文學數碼特藏」平台展出部分文獻，並計劃逐步豐富數碼特藏內容，開放予本地及海外學者、研究人員和公眾瀏覽珍貴藏品 。
免費預約參觀 讓文學走進日常生活
今次展覽開放予公眾及旅客預約參觀，公眾即日起可通過此網址登記預約參觀。
=================
「相知無遠近：張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生綠」
地點：香港都會大學「中國現代文學館」
開放日期：即日起向公眾開放（逢星期一、三至日；逢星期二及公眾假期休息）
參觀方式：免費開放予公眾及旅客，須於網上預約
=================
