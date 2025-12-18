宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態
現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。
文詠珊出席商人張俊傑婚禮，新娘子係被譽為「最美光二代」嘅高海純，據知兩新郎新娘兩間上司公司嘅合計市值逾600億元。當日文詠珊著上粉紅色刺繡旗袍風嘅中式裝扮，如古典美人，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速收身，當晚更被唔少現場賓客認出，並親民地與賓客合照。
其他人也在看
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 37 分鐘前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 13 小時前
黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分
12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」Yahoo Style HK ・ 10 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
李日朗舊愛黃靜藍奉子成婚 嫁飲食集團老闆 過大禮曬墜手金器
曾與李日朗拍拖5年的Hoy TV藝人黃靜藍，在分手3個月後火速搭上飲食集團老闆Wilson Lau，拍拖一年左右更決定簽紙閃婚Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
結婚越久越懂！男人這些「瑣碎的溫柔」，才是真正愛你的證明
一個男人是不是真的離不開你，從來不是看他送的禮物多昂貴、情話多動聽，而是那些日常的小事——他願意為你分擔家務，記得你隨口提過的喜好，吵架後不讓你一個人冷靜。這些瑣碎的溫柔，才是婚姻最穩固的依靠。姊妹淘 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson力挺姜濤開騷 任嘉賓合唱掀高潮 「王姜」網友關係曝光｜有片
睽違六年，全球人氣偶像 Jackson Wang 王嘉爾再次登上香港舞台，昨晚（17日）到亞博擔任姜濤個唱頭場的表演嘉賓，成為城中熱話，亦為他這次Home Coming之旅打響頭炮！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
35歲李俊昊「霸氣護花」張員瑛超圈粉，自信紳士的他習慣抑壓情緒，劉在錫忠告：請誠實傾聽自己的感情
李俊昊與張員瑛合作主持《 AAA 2025》 頒獎典禮，藝人大合照時穿著裙子的張員瑛被工作人員指示到前排蹲下拍照，穿著裙子的她面露難色，但依然乖乖聽從指示。李俊昊馬上讓張員瑛回到 IVE 成員身邊站立拍照，更露出不悅的不解表情，霸氣護花的舉動超級圈粉。Yahoo Style HK ・ 1 天前
不倫雙重爆雷後代言全滅！ 永野芽郁清純標籤撕裂！
哇，日本演藝圈這年頭真熱鬧，永野芽郁這位從NHK晨間劇竄紅的清新女孩，2025年卻因田中圭不倫疑雲和坂口健太郎三角關係報導，形象像過山車般下滑。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
佘詩曼現身《新聞女王2》宣傳活動 與同屆港姐冠軍翁嘉穗再聚頭
TVB台慶劇《新聞女王2》喺前日（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，當中包括女主角佘詩曼，而大會亦有邀請客戶到場，床褥品牌代表97年港姐冠軍翁嘉穗就係其中一個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黎智英案｜黎采對定罪判決感痛心 料或無法再見父親：返港不安全｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（15 日）被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物 3 罪罪成。黎智英女兒黎采接受外媒訪問表示，雖然父親被定罪是預料之中，但仍感到痛心，批評香港法治嚴重受創。她預計自己可能無法再見父親，因為知道返港並不安全。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
鞏俐與法籍老公甜蜜遊北京 網民：隨便一拍都是電影感
現年59歲嘅國際影后鞏俐，從影多年參與無數經典作品，憑住精湛演技獲獎無數。至於感情方面，鞏俐喺2010年與富商黃和祥離婚，其後喺2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，婚後甜甜蜜蜜。近年淡出影壇嘅鞏俐，除咗不時出席活動之外，更與老公四出旅行，好似最近佢哋就去咗北京，二人嘅有愛互動掀起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭健樂Rocky發長文澄清同崔碧珈關係 私下改FB感情狀況表白 強調未有親密行為
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，早前喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？
細心的CORTIS粉絲發現趙雨凡（James）經常配戴Vivienne Westwood的土星耳環，這個看似簡單的配飾選擇，恰好反映出 Gen Z 世代對經典叛逆精神的追求——原來這枚土星耳環背後，藏著一段跨越多年的時尚故事。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
爆合約爭議！鞠婧禕控公司低薪壓榨
[NOWnews今日新聞]中國女星鞠婧禕因精緻美貌而有「4000年一遇美女」的稱號，不料昨（16）日，她突然聯合律師發出聲明，指控經紀公司絲芭傳媒偽造合約、惡意訴訟、薪水被壓榨，月薪僅25萬人民幣（約...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
吳業坤聯同胡鴻鈞關楚耀胡諾言開Show 為大埔社區送上音樂祝福
香港人的人情味，總在最需要的時候閃閃發光。上月大埔宏福苑發生火災後，社區各界紛紛伸出援手，人間有愛，娛樂圈中幾位暖男歌手決定以最直接的方式送上關懷——用歌聲傳遞溫暖，為受影響居民同社區送上祝福，唱出正能量。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
SHINee成員Key涉非法醫療爭議 宣布全面暫停演藝活動
南韓諧星朴娜勑近日被爆出疑似接受非法醫療施術，而團體SHINee成員Key也被捲入爭議。沉默多日後，Key喺今日首度發聲，透過所屬公司SM娛樂承認曾接受診療，並宣布暫停活動，同時亦喺社交網站出PO向粉絲致歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
癮君子、右翼狂熱分子、陰謀論者 — 白宮幕僚長驚爆特朗普核心圈秘事
【彭博】— 白宮幕僚長蘇西·威爾斯接受《名利場》雜誌採訪時語驚四座，對總統特朗普的核心圈子作出了一系列坦率且不乏批評意味的評論，例如公開說特斯拉公司執行長馬斯克是個「公開的」氯胺酮使用者。Bloomberg ・ 1 天前
吸毒判刑後回歸？劉亞仁傳合作《破墓》導演
[NOWnews今日新聞]韓國演員劉亞仁在2023年被控違法施打181次牛奶針（異丙酚）、非法取得1100顆安眠藥等吸毒嫌疑後，今年7月最終被判有期徒刑1年、緩刑2年，另處罰金200萬韓元（約台幣4....今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！
香港眾多傳媒搞的樂壇頒獎禮，最有公信力是誰見仁見智，但最懂得搞話題，肯定是商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。所謂話題，包括頒獎前和頒獎後，前者會吸引你在頒獎禮當天坐定看，後者則令之後社交平台洗版。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前