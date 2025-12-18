文詠珊Janice Man產後首現身出席婚禮 極速修身回復狀態

現年36歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到今年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，佢出席商人張俊傑婚禮，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速修身，身形同生BB之前差別不大。

文詠珊出席商人張俊傑婚禮，新娘子係被譽為「最美光二代」嘅高海純，據知兩新郎新娘兩間上司公司嘅合計市值逾600億元。當日文詠珊著上粉紅色刺繡旗袍風嘅中式裝扮，如古典美人，產後首次露面嘅佢容光煥發及已極速收身，當晚更被唔少現場賓客認出，並親民地與賓客合照。

廣告 廣告

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！