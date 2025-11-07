文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅

舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港首映禮，文雋帶埋個仔去支持

舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段。當日另一位對舒淇事業相當重要嘅人物、電影人文雋（Man哥）都有到場。文雋係90年代將舒淇帶到香港市場嘅伯樂之一，Man哥喺自己YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲》提及排除萬難為舒淇處理片約嘅經過。

文雋談及多年前為舒淇而得罪柯俊雄

文雋指，1995年王晶從雜誌封面睇中舒淇，文雋因此前往台灣與舒淇當時經埋人、名導蔡揚名之子蔡政良洽談，結果舒淇遲到6個鐘先現身。Man哥思疑前一晚舒淇飲醉酒，令佢對舒淇嘅印象係慵懶，同埋兩片豐厚朱唇。

舒淇拍過柯俊雄嘅三級片《靈與慾》

洽談之後，文雋成功同舒淇簽落三部片約，但Man哥其後先得知，原來舒淇同台灣影帝柯俊雄一早簽咗六部片約，其中一套係柯俊雄自導自演嘅三級片《靈與慾》。文雋形容柯俊雄係「台灣羅拔狄尼路」，拍過唔少經典之作，但為人行事「唔係好被台灣圈內人所認可」。文雋因此同柯俊雄商討贖回其餘片約。但Man哥透露會面時，柯俊雄態度囂張咁話「我要佢拍三級就三級，四級就四級，我唔會畀你哋贖返合約。」

早前有意見認為柯俊雄搵舒淇拍《靈與慾》係要「自肥」

文雋於是到舒淇家中拎該批片約俾律師研究，後來發現原來舒淇簽約時未到法定年齡，於是同柯俊雄打官司解約，結果原審同上訴都係由文雋一方勝訴。文雋指當時曾有江湖人士喺佢辦公室外「等候」，對方更聲稱擁有舒淇一批「不堪入目」嘅材料，不過文雋最終未有就範。文雋之後成功為舒淇開拓新戲路，之後二人合作無間，更曾經一齊開麻辣火鍋店。

