文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本

製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出，估計內地難以破億，而香港恐難達到千萬元。電影人文雋早於今年5月拍片列出8個原因認為《風林火山》值得期待，但電影上映後他卻吹淡風，說出8點觀察，其中直斥劇本差，形容「完全唔合格」，更叫作為導演兼編劇的麥浚龍（Juno）報班重新學寫電影劇本。

本身是資深編劇的文雋，狠批《風林火山》的劇本「完全唔合格」。（YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲）

文雋在最新影片中，從8方面去評論《風林火山》，當中包括4億成本、向多部電影致敬、銅鑼灣雪景、劇本、高價請來演員卻運用得不適當、不合理地追求真實感、角色都會吸煙或刻意講粗口，以及票房走勢不濟。文雋指麥浚龍不計成本地在惠州搭建一比一的銅鑼灣，更安排了雪景，但作為老香港的文雋，經常進出銅鑼灣，認為「睇嚟睇去都覺得個味道唔係好對辦啊」，就連看到雪景都難以投入，「覺得呢個都唔係銅鑼灣嚟」。

文雋列出《風林火山》金城武出場的情況，去批評劇本不濟。（《風林火山》劇照）

本身是資深編劇的文雋，狠批《風林火山》的劇本，「個個都話景又正，演員又好，但係我睇唔明嗰個劇本」。他指拍電影是有基本要求，「劇本係最重要嘅，第一樣要求就係一個大家接受嘅劇本，呢個大家接受係有兩個定義，藝術片有藝術片嘅劇本，商業片有商業片嘅劇本，有一啲戲我哋係睇唔明，但係有藝術市場會覺得啲都係好犀利嘅劇本；如果你係商業片啊，更加係有一定嘅模式啦，咁究竟阿麥浚龍使得4億，佢係咪對自己嘅信心，即係覺得我創作都一流㗎」。

《風林火山》在內地上映後有不少網民負評，票房未見突出。

文雋指創作有很多方面，對於美學有見解，但不表示就是劇本專家，現時《風林火山》的劇本被詬病，「似乎阿麥浚龍你應該返返嚟，報我哋香港電影編劇家協會嘅如何寫電影劇本，真係我覺得呢個係最抵打」。他又舉例金城武出場時在海底隧道中間睡醒，之後旁邊有一道暗門，就可以進入城市，呢啲係形式嘅出場，唔係呢個性格嘅出場」。他毫不客氣地狠批：「我唔好講話有啲場面佳句係有嘅，但係作為一個劇本呢，呢一個係完全唔合格」。