文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身

49歲文頌嫻曬與好姊妹出席宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身

文頌嫻與商人李梓慎於2021年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。日前，文頌嫻於社交平台文分享與周家蔚、湯盈盈和鐘麗淇出席宴會短片，引發網民熱烈討論其婚姻狀態。

文頌嫻分享與好姊妹喺宴會互動嘅影片，湯盈盈用手觸碰食物騷擾文頌嫻，令其即場黑面，之後周家蔚和湯盈盈又整蠱文頌嫻，場面爆笑。不過，有網民留意到文頌嫻和湯盈盈名牌上嘅稱謂有異，表示文頌嫻名牌上寫「Miss Annie Man」，湯盈盈嘅名牌稱謂則寫上「Ms Angela Tong」，詢問「為什麼文頌嫻是Miss，湯盈盈是Ms？」對於兩者嘅分別，有網民回應指：「Miss是未婚，Ms是已婚Mrs的縮寫」，令人懷疑文頌嫻已回復單身：「一般單身女性才會叫miss啊」、「不是有小孩嗎？離婚了？」 、「是不是有暗喻」等等。

文頌嫻過往曾傳出婚變傳聞，文頌嫻老公於2018年傳出負債，甚至被張貼大字報，但二人當時否認傳言，並用家庭照回應，表現關係穩固。不過，翻查文頌嫻社交媒體，上一次曬夫婦合影已經係2021年，但分享生活影片和照片，大多都係單獨照顧女兒，出遊時亦未見與老公同行。

