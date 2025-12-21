文體旅局：周六訪港客近23.5萬人次 內地客18.8萬黃金周後最高

文體旅局指周六訪港客近23.5萬人次。(資料圖片)

文體旅局公布，昨日(20日)訪港旅客人次達到 235,586，其中來自內地的旅客有 187,699人次，創下自國慶黃金周以來的最高紀錄；至於非內地旅客則有 47,887人次，不僅是今年的新高，亦是疫情爆發以來的第二高水平。局方指出，這顯示香港無論在探親訪友，還是節日旅遊方面，依然是旅客的首選目的地之一。另一方面，啟德郵輪碼頭在剛過去的星期五(19日)迎來兩艘國際郵輪停泊，分別是「海洋光譜號」及「歌詩達賽琳娜號」，進一步推動郵輪旅客來港，令海濱一帶更添熱鬧氣氛。

局方續指，全港各地正同時舉行一系列精彩活動，除了旅發局在中環舉辦的「冬日小鎮・中環」及「光影匯・中環」之外，西九文化區亦安排了多項適合家庭參與的節目，例如 Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園及聖誕小鎮等大型節慶活動。再加上各區的燈飾、商場的主題佈置以及市集，為市民與旅客提供了多元化的打卡景點與親子體驗。

