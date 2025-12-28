料來年環球經濟動力放緩 政府：繼續保持高度警惕

【on.cc東網專訊】即將踏入2026年，財金官員今日(28日)形容新挑戰在所難免，但亦將迎來更大的新機遇，展望明年香港經濟可望保持良好的勢頭。市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，而內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，至於市場一般預計息率下調，亦有利營商及投資氣氛。

該官員表示，在2025年的良好基礎上，即將踏入新的一年，政府會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」及「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

