料參展商未及時布置 秋季旅遊博覽會延至周五開幕

【on.cc東網專訊】鑑於天文台將今午(23日)改發8號烈風或暴風信號，香港秋季旅遊博覽會主辦單位考慮到參展商因颱風未必能於原訂在今明兩日(23至24日)期間完成攤位搭建及物流等準備工作，決定將延後開幕日期一天至周五(26日)，並取消原定周四(25日)下午舉行的開幕禮。

至於原訂展期首天，即周四將改供參展商完成攤位佈置及物流工作。大會決定將餘下的展期延長開放時間，其中周五至周六(26日至27日)將開朝10晚9；下周日(28)則開朝10晚8，以便參展商有更多時間進行業務及方便公眾人士參觀消費。

香港秋季旅遊博覽會2025由展覽集團主辦及香港旅遊業議會協辦，原訂本周四至下周日在香港會議展覽中心展覽館5FG舉行，設有超過300個展位，展示最新的機票及酒店優惠、獨家旅行團折扣、旅遊裝備展示、景點美食推介及豐富的旅遊資訊。

