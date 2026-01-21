料「招標妥」服務費上調 甯漢豪：如能帶來保障是「物有所值」

料「招標妥」服務費上調，甯漢豪指如能帶來保障是「物有所值」。(資料圖片)

因應大埔宏福苑五級火，發展局將革新「招標妥」，由市建局選擇預審的承建商。發展局局長甯漢豪今早(21日)在電台節目表示，預計服務費會因應服務範疇擴大而有所調升，但認為如果能為業主帶來一些保障，是業主值得去投資的服務，讓他們覺得「物有所值」。

研究是否為市建局提供法律後盾

被問到是否意味將監管責任由政府部門轉移至市建局，甯漢豪表示市建局作為法定機構，所需人手及資源大多來自政府。她坦言，市建局將來負責招標和評標時，若非選出最低價中標，可能引發業主不滿及糾紛，當局會研究是否需在法例層面為市建局提供法律後盾。至於有承建商被除名或紀律處分後，或用方法「屈尾」重新入標，她表示現時屋宇署會關注獲授權簽署人，他們需經過面試考核，又指打擊圍標需跨政策局合作，要讓業主有良好管治意識。

學生宿舍用地不會以住宅訂價

另外，發展局邀請市場就3幅商業用地發展專上教育學生宿舍，邀請持份者提交意向書。政府初步估計共可提供約4,500宿位。甯漢豪表示，計劃會以公開招標方式推出土地，發展學生宿舍，並強調地政總署訂定的參考價，以學生宿舍為基礎，不會當作住宅來訂價。她又說，有關地皮發展學生宿舍後，業權不可賣散，條款會寫於地契上。

被問到東涌東用地是否較遍遠，甯漢豪認為東涌東是新開發地方，地皮鄰近新地鐵站，於2029年開通，相信仍較方便。而學生宿舍發展模式多元開放，早前「城中學舍」計劃接獲20多宗申請將現有商廈改成宿舍，申請人也不是大學，而是承辦商、發展商，他們可以先申請再找大學合作。

