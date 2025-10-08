倡部門首長責任制設成效指標 議員：政府要勇於面對反對意見

【on.cc東網專訊】政府研究設立部門首長責任制，社福界議員狄志遠今日(8日)在立法會辯論施政報告致謝議案時批評多年來政府部門存在「不做不錯、不求有功、但求無過」的心態，令事情拖拖拉拉，甚至胎死腹中。他認為責任制要發揮效果，就要訂立精準和能看得到成效的指標，亦是向市民問責的重要一步。他認為要把問責帶回社會，政府是為市民服務，官員和公務員不只在行政體系內交代，更要向市民交代。

他又指政府要勇於面對反對意見，當市民提出批評時，官員應視之為改善施政的機會，對反對聲音積極回應、解釋、調整及交代，必然會贏得民心。他又指政府要鼓勵市民積極參與，增強民主治理的效能，讓市民能影響公共事務的決策，並促進社會的透明度、問責性及社會共識。

他又認為香港需要在制度上容許多元參與，特別是年輕人，舉例現時政府有500多個諮詢委員會，委任諮詢委員會成員時，不能只委任自我感覺良好的人，會造成偏聽、圍爐取暖，令政府及官員有更多盲點，不利施政。

另一議員簡慧敏指外界或關注，由退休公務員出任的公務員敍用委員會，在公眾觀感上的獨立性。她期望政府在落實部門首長責任制時，檢視主席的人選，並對公務員敍用委員會條例及其附屬法例作修訂時，因應委員會職能擴大，加強委員會各方面的管理。她又提出公務員增薪點應該盡快檢視，指對於去年只有21人工作表現未獲增薪，當局亦認為不理想，指出改革要繼續深化。

議員陳紹雄建議政府為公務員注入更顯著的理財基因，尤其是推動工務工程時，負上合理訂定設計要求、項目預算及嚴格管控預算開支及進度的責任。

對於建立部門首長責任制，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為無論部門首長責任制或公務員的評核機制，最重要是做到賞罰分明和公平公正。施政報告提出的改革建議，讓人感覺像是只強調罰，未有提到如何令表現優異的公務員獲得較實質的獎勵。另外，相關問責同評核如何做到公正客觀，不會滋生「擦鞋文化」，他認為政府必須關注。

金融界議員陳振英表示，作為公務員薪俸及服務條件常務委員會的委員，關注政府強化治理體系的措施，期望部門首長責任制能真正提升管治，而非成為新的清規戒律，拖慢行政效率。他又支持政府成立「AI效能提升組」，未來隨着更多部門引用AI技術，認為需由中央統籌機制評估各部門的應用案例，讓公眾更直接、更迅速地感受到AI所帶來的服務改善。

政府回應時表明不同意公務員有「唔做唔錯心態」，無論是超強颱風「樺加沙」，還是處理鰂魚涌戰時炸彈，部門人員都是緊守崗位、全力以赴，通宵達旦工作體驗其使命感、責任感，及主動多走一步的專業精神。

政府指上任以來一直改革，設立公務員首長責任制，及強化公務員評核機制，並非不滿意公務員整體表現，而是要將公務員管理變得更制度化、系統化、公平化。政府又指責任制強調部門首長必須管理好部門團隊，同時樹立固定機制；強化公務員評核機制，是要鼓勵優秀公務員精益求精，同時針對性協助有不足的人員提升能力，處理個別長期表現欠佳的情況。

對於公務員敍用委員會是否能真正做到獨立，公務員事務局局長楊何蓓茵強調，該委員會歷任的成員均是公正無私，過去亦就部門紀律、招聘、晉升等個案作出不少批評和建議，因此他們的公信力是「毋庸置疑」。她指當局會盡快草擬規例，讓敍用委員會進行第二級調查。

