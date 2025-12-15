斥黎智英屬反華勢力馬前卒 外交部促尊重港法治

外交部發言人郭嘉昆

壹傳媒集團創辦人黎智英被裁定串謀發布煽動刊物和串謀勾結外國勢力罪成。多國發表聲明關注判決，其中英國政府譴責裁決並呼籲立即釋放黎智英。外交部發言人郭嘉昆在北京強調香港是法治社會，中方對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示強烈不滿和堅决反對，又稱黎智英案純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權和香港法治。

港澳辦以「港澳平」署名發表評論文章指，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手、外部反華勢力的代理人和馬前卒，又強調外部勢力施壓干預特區審理國安案件，只能更加激起香港社會的同仇敵愾，更快敲響其在港代理人的喪鐘。

中聯辦譴責外部勢力干預抹黑法治

中聯辦發言人表示，支持特區司法機構依法裁決黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪等罪名成立，強烈譴責外部勢力對香港法治和司法的干預抹黑。發言人指，案件是首宗觸犯《港區國安法》規定的勾結外部勢力危害國家安全犯罪案件，審訊過程揭露大量事實和證據有力證明，黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，擔當外部勢力「以港遏華」的馬前卒，依法定罪再次宣示對危害國家安全行為和活動零容忍的態度，亦是對反中亂港分子的嚴正警告。

駐港國安公署就稱，審訊揭露黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒、修例風波的幕後推手，其嚴重犯罪行為理應受法律嚴懲。公署強調，將毫不手軟依法打擊外部勢力干預國安案件審理、破壞香港法治的行為和活動。

