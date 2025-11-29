宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
斬死鄰居祖孫三口 精神分裂男子判死提上訴
【on.cc東網專訊】廣東省廉江市男子葉德志今年3月闖入同村村民家中斬死祖孫3人，控以故意殺人罪名，今年8月被判處死刑，剝奪政治權利終身。葉德志不服一審死刑判決提起上訴後，廣東省高級人民法院周四（27日）借用湛江市中級人民法院法庭審理此案，庭審過程持續約一小時，將擇期宣判。
死者家屬葉女士透露，庭審中問及上訴理由，葉德志稱聽說她的弟弟要找人報復其家人，所以希望法院從輕判決，能早點出獄。當被問及有沒有能力對死者家屬進行民事賠償時，葉德志說沒有。至於是否對殺害葉女士家人的行為感到歉意，他則沒有回應。葉女士又指，公訴人的意見是一審判決合情合理，量刑、案件經過與事實一致，不接受辯護律師辯護意見，建議駁回上訴、維持原判。
根據起訴書記載，葉德志臆想被他人釋放毒氣加害及汽車打不着火均與同村葉某有關，拿出兩把菜刀去找對方未果，轉而在其家門前斬死68歲的韋某連、36歲的葉某花、不足2歲的何某澄。經鑑定，葉德志患有精神分裂症，作案時處於限定刑事責任能力狀態。其父透露，最近兩年已沒見到兒子吃藥。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。BossMind ・ 15 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警後，全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 19 小時前
宏福苑五級火災｜香港紅十字會：很多災民親人失蹤 不願在庇護中心過夜
【Now新聞台】有份協助大埔宏福苑救災的香港紅十字會經理黃傑在本台節目《大鳴大放》指，他在現場的難忘經歷是見到很多災民不願意在庇護中心過夜，跟他們聊天後發現是因為他們有親人失蹤，所以想在附近平台或公園一直望著事發的地方。 香港紅十字會經理(急救服務)黃傑：「我們都有不同的援助去協助或者去幫助他，正正就是在這個位置上面，我們作為一個醫護人員、救援人員，都會見到當中我們有足夠的器材、物資，但在他內心的痛苦，我們是安慰不了，那一刻的無力感其實是很重的。我們都嘗試用不同的方法，希望他真的可以休息到，我們都呼籲大家鄰里街坊守望相助，真的關心多點身邊的人，顧及一下他的感受。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員攔截廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。信報財經新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署拘捕 8 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 2 天前
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，去幫助受火災影響的大埔居民。AASTOCKS ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。針對大埔宏福苑的重大火警事故，多個政府部門及社會慈善機構已迅速啟動支援工作，協助受影響居民渡過難關。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。特區政府今早舉行哀悼火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超帶領一眾官員默哀三分鐘。宏福苑五級火災．不斷更新為哀悼五級火災的罹難者，全港政府建築物及設施即日起一連三日，下半旗誌哀。另外，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署即日起至下周一(12月1日)會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。弔唁處地點如下：中西區西營盤社區綜合大樓西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓灣仔摩頓臺活動中心銅鑼灣銅鑼灣徑20號東區北角社區會堂北角渣華道123號南區華貴社區中心奇力灣華貴邨九龍城紅磡社區會堂紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下觀塘觀塘社區中心觀塘翠屏道17號深水埗荔枝角社區會堂深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）黃大仙黃大仙社區中心黃大仙正德街104號油尖旺梁顯利油麻地社區中心油麻地眾坊街60號離島香港教育工作者聯會黃楚標中學東涌富東邨第3期第10區葵青荔景社區會堂葵涌荔景山路205號北區和興社區會堂粉嶺和鳴里7號地下西now.com 新聞 ・ 3 小時前