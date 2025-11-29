斬死鄰居祖孫三口 精神分裂男子判死提上訴

【on.cc東網專訊】廣東省廉江市男子葉德志今年3月闖入同村村民家中斬死祖孫3人，控以故意殺人罪名，今年8月被判處死刑，剝奪政治權利終身。葉德志不服一審死刑判決提起上訴後，廣東省高級人民法院周四（27日）借用湛江市中級人民法院法庭審理此案，庭審過程持續約一小時，將擇期宣判。

死者家屬葉女士透露，庭審中問及上訴理由，葉德志稱聽說她的弟弟要找人報復其家人，所以希望法院從輕判決，能早點出獄。當被問及有沒有能力對死者家屬進行民事賠償時，葉德志說沒有。至於是否對殺害葉女士家人的行為感到歉意，他則沒有回應。葉女士又指，公訴人的意見是一審判決合情合理，量刑、案件經過與事實一致，不接受辯護律師辯護意見，建議駁回上訴、維持原判。

根據起訴書記載，葉德志臆想被他人釋放毒氣加害及汽車打不着火均與同村葉某有關，拿出兩把菜刀去找對方未果，轉而在其家門前斬死68歲的韋某連、36歲的葉某花、不足2歲的何某澄。經鑑定，葉德志患有精神分裂症，作案時處於限定刑事責任能力狀態。其父透露，最近兩年已沒見到兒子吃藥。

