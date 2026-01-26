錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
斯威雅蒂直落二晉8強 力拚澳網女單首冠
（法新社墨爾本26日電） 波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網女單第4輪以6比0、6比3直落二強勢表現，擊敗澳洲地主選手殷格里斯，晉級8強賽。
斯威雅蒂本屆澳網名列第2種子，生涯手握6座大滿貫女單冠軍，包括4座法網、1座美網及1座溫網后冠，本屆力拚澳網女單首冠。
由於她獨缺澳網金盃，若能於本屆封后，將集齊四大滿貫賽冠軍，達成「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）壯舉。
殷格里斯（Maddison Inglis）則結束了她在本屆澳網的夢幻之旅，她是從會外賽殺入正賽的黑馬，第3輪由於日本對手大?直美因傷退出，不戰而勝闖進第4輪。
斯威雅蒂將於8強賽遭遇硬仗，對決第5種子哈薩克女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。
