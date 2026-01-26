斯威雅蒂直落二晉8強 力拚澳網女單首冠

【Now Sports】有主場之利的6號種子、澳洲球手迪文拿奧，周日在澳洲網球公開賽16強，對哈薩克的布力克，後者整場比賽失誤甚多，結果迪文拿奧以6:4、6:1及6:1，盤數直落3:0勝出，下場同一哥艾卡拿斯爭奪其中一席4強資格。另外，原本周一才比賽的祖高域，因為其16強對手文錫周日因傷退賽，祖高域不戰而勝，同取得8強資格。迪文拿奧（Alex de Minaur）在全場坐滿觀眾的比賽場地，以及主場球迷支持，打法極之穩陣，這位「澳洲電兔」的奔跑速度之高，成為他屢在比賽中救到險球。至於布力克首盤尚可保持一貫水準，與迪文拿奧周旋，奈何失了第1盤後，之後比賽發揮可謂越打越差，頻頻在無壓力情況下，扣殺出界，結果迪文拿奧在第2及第3盤贏起來頗為輕鬆。不過，迪文拿奧下場8強將會遇上真正考驗，因為他的對手正是一哥的艾卡拿斯。另外，祖高域周一16強的對手文錫，周日宣佈因傷退賽，使38歲的祖高域不戰而勝下，闖入8強。

now.com 體育 ・ 1 天前