斯文整宅招商成功 信義房屋：看好區域翻新
[NOWnews今日新聞] 北市大同區斯文一、二、三期整宅，繼斯文三期改建為「斯文首善」社區，北市府近期宣布斯文二期也將改建為地上13層、地下3層「斯文昌龍」；後續斯文一期、蘭州國宅則將持續整合。信義房屋專家指出，整宅改建後對區域最直接加分在於人行空間更寬闊、綠化的社區廣場、更充足的停車空間，以及更完善的公共建設，以此區目前相對高CP值的房價來說，將更能吸引有意在北市落腳，但較有預算考量的剛需購屋族。
台北市有數批「整建住宅」，主要是當年為安置公共工程拆遷戶或違建戶所興建，由於屋齡多逾50年，且當年本就規劃小坪數，無論居住品質、消防安全等，都成問題，使市府加速推動改建。信義房屋重慶昌吉店專案經理洪子軒以斯文三期改建案為例，改建後，社區退縮保留寬闊人行空間與廣場，停車位也增加，對周邊住戶也是一大福音。
洪子軒指出，捷運大橋頭至民權西路站、延伸至大同區行政中心、斯文里整宅一帶，現在房價CP值就相對北市各區域來得高，故買方主要為兩大類，一是原住在新北市，希望買進台北市的自住客，第一站常常首選就是大同區；第二類則是原居住在北市其他區域的退休族，有大換小、舊換新，或是替子女購屋等需求，也常優先考量此區。
產品類型方面，透天產品移轉量較少，主要仍是公寓與社區大樓。洪子軒說明，公寓部分以捷運大橋頭與民權西路站周邊機能最優，最受買方青睞，低樓層單價依地點及總價，落在55萬至70萬初，越往北邊高速公路，價格越低，但機能相對略缺乏；大樓部分，屋齡20年左右的中古物件因屋主惜售、釋出量極少，市場上流通的多是屋齡35年以上物件，距離捷運站近，則單價約落在70萬至80萬左右，若距離較遠，單價則約60萬至70萬，新大樓單價則在90萬至110萬左右。
洪子軒也表示，待市容逐步翻新後，此區域往南串聯台北車站、中山站、雙子星大樓，是台北市目前商圈人流相當多的區域且交通便利，往北則有國家住都中心及麗寶建設共同推動的圓山站西側公辦都更案，未來將有飯店、美食購物廣場、辦公空間與住宅，更具發展潛力。
