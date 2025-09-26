斯洛伐克限制同性伴侶權益 緊縮變性法規

（法新社布拉第斯拉瓦26日電） 斯洛伐克國會今天通過憲法修正案，限制同性伴侶權益並緊縮有關變更性別的法規。該修正案指出，國家法律優先於歐洲聯盟（EU）法規。

總席次150席的斯洛伐克國會以90票同意、7票反對通過這項憲法修正案。民族主義色彩濃厚的總理費佐（Robert Fico）昨天形容說，這次表決是「修憲的歷史性機會」。

費佐自2023年重返執政以來，常與歐盟意見不一致，他曾因限制公民權利，引發國內民眾示威抗議。斯洛伐克同時是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員。

斯洛伐克於1月底公告這項修憲案提案後，費佐強調以「我們祖先的傳統、文化及精神層面的遺產」，建構一道「阻擋進步政治的憲法防線」並恢復「基本常識」。

提案指出，「只有男性和女性這2種性別，而且在出生時就確定」，呼應美國總統川普（Donald Trump）就職演說所提內容。川普今年1月20日發表就職演說，誓言將法律秩序帶回社會，他宣布終止多元性別，並表示從當天起，美國政府的正式政策將只有2種性別：男性和女性。

提案還說，「除非有嚴肅的理由，否則根據日後即將寫入法律的這個程序，不得變更性別」。該修正案只授權已婚夫妻收養小孩，極少數情況例外。

斯洛伐克憲法自2014年費佐首度執政並推動修憲以來，已明定婚姻為一男一女結合。根據該國憲法，斯洛伐克在「文化與倫理議題」上的「主權」應優先於歐盟法律。