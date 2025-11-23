斯洛維尼亞二度公投 決定是否支持協助死亡法

Reuters倖存者和家屬談論愛潑斯坦檔案。 美國總統特朗普簽署了一項法案，命令司法部公佈對已定罪的戀童癖者傑弗裡·愛潑斯坦的調查檔案。 這項法案要求在30天內以「可搜尋和可下載的格式」公佈這些檔案，並於週二在國會參眾兩院以壓倒性多數獲得通過。 隨後，特朗普在Truth Social上宣布，他已於週三簽署了該法案，正式啟動了檔案公佈的倒計時。 在愛潑斯坦案受害者和基層共和黨人的壓力下，特朗普於週日對其檔案問題上的立場進行了重大轉變，並表示支持該法案的通過。幾個月來，他一直拒絕公開對這位已故金融家的聯邦調查中的許多文件。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前