斯洛維尼亞公投 凍結安樂斯合法化進程
（法新社盧布里亞納23日電） 斯洛維尼亞民眾今天公投通過，暫緩一項新法實施。該法原訂將安樂死合法化，遭反對者發動公投。
約有53%選民反對該法，47%支持，這代表相關法案將至少暫緩實施一年。
斯洛維尼亞國會曾於7月通過允許安樂死的法律，當時是根據2024年公投結果所制定。
但隨一個受天主教會及保守派國會在野黨支持的公民團體收集到4萬6000份要求重啟公投的連署，超過規定的4萬份門檻，因此舉行新公投。
這次結果意味國會在未來12個月內，無法針對相同議題再次進行立法表決。
發動這次新公投反對該法的非政府組織「兒童與家庭之聲」（Voice for the Children and the Family），負責人普里姆茨（Ales Primc）對公投結果表示，這是「團結與正義」的勝利。
