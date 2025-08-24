移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫涉貪被捕 昔日政壇對手公開聲援
（法新社可倫坡24日電） 斯里蘭卡前總統威克瑞米辛赫遭左派新政府以貪污罪嫌逮捕羈押後，他的昔日政壇對手、另外3位斯里蘭卡前總統今天予以聲援，譴責羈押他是對民主的「蓄意攻擊」。
這3人是今年80歲的庫瑪拉彤嘉（Chandrika Kumaratunga）、79歲的拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）及73歲的席瑞塞納（Maithripala Sirisena）。
他們曾是威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）政壇上的對手，如今則表示，對威克瑞米辛赫的指控相當輕率。
今年76歲的威克瑞米辛赫於2022年7月至2024年9月擔任斯里蘭卡總統。
他被控參加完2023年9月古巴首都哈瓦那的77國集團（G77）峰會及美國紐約的聯合國大會（UN General Assembly）後回國途中，挪用了5萬5000美元公款，用於在英國停留。
庫瑪拉彤嘉在一份聲明中表示：「我們正在目睹一場針對我國民主核心價值的蓄意攻擊。」
威克瑞米辛赫22日剛被捕，昨天便因脫水、糖尿病及高血壓併發症而被送急診，隨後轉至加護病房，目前情況穩定。
