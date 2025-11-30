兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
斯里蘭卡受氣旋侵襲 增至193死
（法新社可倫坡30日電） 氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里蘭卡引發豪雨和洪患，造成全國各地至少193人喪生、228人失蹤，斯里蘭卡政府今天持續努力應對首都可倫坡（Colombo）局部地區災情。
斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）表示，可倫坡北部地區面臨嚴重洪患之際，流經當地的凱勒尼河（Kelani River）水位續升。
DMC指出，受氣旋迪特瓦帶來連日豪雨影響，全國已有193人罹難，另有228人失蹤。
該氣旋已於昨天離開斯里蘭卡，DMC一名官員對此表示：「雖然氣旋已經離開，但河川上游持續降下大雨，淹沒凱勒尼河沿岸的低窪地區。」
斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）昨天宣布全國進入緊急狀態，以因應氣旋後續災情，並呼籲國際社會提供援助。
印度率先馳援斯里蘭卡，包括運送賑災物資和出動2架直升機與機組人員協助救援任務；日本表示將派遣工作小組評估迫切需求，並允諾進一步提供協助。
DMC還說，雖然全國雨勢已趨緩，但災情最嚴重的中部地區多條道路仍無法通行。
據報導，這個氣旋摧毀逾2萬戶民宅，有12萬2000人暫時安置到政府安排的臨時避難處所，另有83萬民眾因洪災流離失所，需要協助。
