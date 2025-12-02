斯里蘭卡洪災增至410死 336人下落不明

（法新社可倫坡2日電） 斯里蘭卡連日暴雨引發洪水與土石流，該國災害管理中心今天表示，截至目前死亡人數已上升至410人，另有336人失蹤。

災害管理中心並指出，這是自2004年印度洋海嘯以來，斯里蘭卡遭遇過最嚴重的天災，逾150萬人受到影響。