斯里蘭卡洪災增至410死 336人下落不明

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周二（12 月 2 日）下午已造成 156 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 13 名人士，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，周一（12 月 1 日）獲准保釋。Yahoo新聞 ・ 5 天前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌稱大火屬人禍 將報案求查現屆法團是否瀆職 3.3億大維修由上屆法團拍板
大埔宏福苑五級火焚燒43小時，累計造成至少146人死亡，79人受傷，事件令人痛徹心扉，其中屋苑的大維修工程風波...BossMind ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 2 天前
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 9 小時前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 9 小時前
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍
宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑遇難者「頭七」 市民致哀難忍傷感落淚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災至今造成151人死亡，今日(2日)是遇難者的「頭七」。在災區附近、大埔廣福休憩處，現場擺滿白色、黃色鮮花。有市民即場摺紙鶴，涼亭更貼滿寫有祝福和悼念字句的紙張，向遇難者表達追思。死者中有小朋友及嬰兒，因此有市民帶公仔，希望on.cc 東網 ・ 5 小時前
