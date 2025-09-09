新一屆亞姐出爐 私人銀行分析師奪冠但有2個亞軍3個季軍 網民： 像是泰國選美

網絡圖片

TVB嘅《2025香港小姐競選》賽果係8月31日出爐，但原來亞洲電視控股（ATV）嘅《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》已經無聲無息地舉行完畢，仲要早過香港小姐喺8月29日晚喺海南陵水舉行。

《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》喺海南舉行，當日邀請練樂儀（Alina）任開幕演唱嘉賓，更邀請羅霖、陳庭威、高志森及「最索經理人」林寶玉出席，最終冠軍由24歲私人銀行分析師周哲涵奪得，亞軍就由鐘炘彤及任寅南奪得，而季軍分別係魏也納、陳美濤及陳怡霏奪得。另外，當晚更設有網路人氣三甲、賞月文旅－最佳文旅推廣大獎、國際文化推廣獎、最具東方氣質大獎、最佳潛性大獎、最佳活力大獎、最佳口才大獎、最佳才藝大獎、最完美體態小姐及最上鏡小姐獎項，人人有份，皆大歡喜。

網民對《亞洲小姐》反應不一，有人認為佳麗們樣貌相似，例如話「越看越像是泰國選美」、「長得都一樣」、「還不如港姐」及「那還是港姐美」等等；不過亦有網民認為佳麗們質素比港姐好，例如「比港姐漂亮多了」、「都長的太漂亮了身材也好」、「好有氣質呀」及「比港姐靚好多倍」等等。同時亦有大批網民留言大讚羅霖保養得宜，例如「真的是不老女神，太美了」、「羅霖姐，秒殺全部佳麗」及「我的天60歲這狀態怎麼保養的啊？」等等。

