新一屆立法會元旦宣誓 陳振英接替梁君彥做主席呼聲高｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】新一屆立法會下月初就會正式運作，政府已在昨日（22 日）宣布會在 1 月 1 日元旦日舉行議員宣誓儀式，由行政長官李家超監誓。《明報》專欄「聞風筆動」今日（23 日）指，議員在宣誓翌日（1 月 2 日）就要提名立法會主席，提名期同日下午 5 時結束；專欄並且引述多名議員估計，今次只有主席人選只有 1 人，就是現屆財委會主席陳振英。

文章引述一名議員透露，當局原本安排 1 月 8 日舉行主席選舉論壇，但現在決定元旦宣誓，相信是希望立法會「開快車」投入新一屆工作。至於主席人選方面，自從梁君彥宣布退選後，除了陳振英外，政圈消息亦曾出現過李慧琼，以至梁美芬作為人選，不過分析指李慧琼作為全國人大常委，每兩個月就要上北京開會，工作上可能與立法會主席有衝突；至於陳振英被推舉的原因，就源於他擔任財委會主席期間，表現獲其他議員讚賞。如果秘書處在提名期內只收到一個有效提名，該人將會自動當選。

政府希望加快新一屆立法會的運作步伐，目的是希望跟進「宏福苑五級火」後續事宜，李家超早前亦指將在立法會第一個會議提出政府議案，商討如何支援災民及重建復常。如果選主席過程順利，預計 1 月 7 日就會是下屆立法會首次會議。