新一年自學外語環遊世界無難度！AI 翻譯耳機、掃譯筆， 大人細路都用得！
新一年想學外語、去旅行，卻又擔心到達異地不懂當地語言，溝通變得困難？每到年底都總計劃學好一門外語，還計劃好去當地旅行，但現實往往是，厚厚的教科書翻了兩頁就放棄，想到要在異國他鄉比手畫腳就卻步。2026年，這一切糾結與障礙，將被 AI 翻譯耳機和 AI 掃譯筆徹底終結。無論是想在旅行途中即時翻譯外語，還是學習新語言時快速查單詞、理解句子，這些小工具都能滿足你的新年願望！
AI 翻譯耳機
想自學韓文、法文，搭車、等位、午飯時間，戴住耳機就可以跟住 App 學句子、做練習，完全零壓力融入生活。
Apple AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 採用與 AirPods Pro 2 相同的 H2 晶片，但其主動降噪性能提升至前代的兩倍。同時，它支援由 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。耳塞經過重新設計，使用類似 Sony WF-1000XM4 的混合泡沫材料，既提供卓越的舒適感，又不易脫落。該設備具備 IP57 防塵防水功能，並支援心率監測。結合 Apple 健康中的訓練或 Fitness+ 課程，使用者可以更好地掌握身體狀況。此外，AirPods Pro 3 還內建第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步提升了定位能力。降噪續航時間延長至 8 小時，若開啟透音助聽功能，則可維持 10 小時。
Amazon 特價 US$219.99（約 HK$1,712，需集運）｜原價 US
$249
Apple 官網售價 HK$1,849
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Galaxy Buds 3 Pro 拋棄了前代 Buds 2 Pro 的鵝卵石造型，採用全新的圓方形設計，耳機柄上配備創新的刀片燈，不僅作為指示燈，還能通過耳機柄控制多種功能，外型更具未來感。耳機搭載的 11mm 動圈單元與 6.1mm 平面磁性振膜，實現強化的雙向音效，提供 Hi-Fi 音效和更細緻的音效體驗。
配合先進的AI智能降噪功能，Galaxy Buds 3 Pro 能有效過濾大部分背景噪音，主動降噪功能會自動評估並減少不必要的外部噪音，例如交通噪音，創造出適當的平衡。在對話模式中，語音偵測則會自動開啟和關閉ANC 和環境模式，無需摘下耳機即可聽到清晰的對話聲。當偵測到警報或警笛聲時，耳機會自動切換到環境音模式，幫助你保持警覺。Buds 3 系列真無線耳機天引入多項 AI 功能，兩隻耳機均支援語音翻譯功能（需搭配 Samsung 手機使用），讓用戶能即時聽到翻譯的對話。
耳機支援最高 24-bit 編解碼器，滿足對音質有高要求的用戶。在續航方面，開啟降噪時可持續使用 6 小時，關閉降噪則可延長至 7 小時。充電盒提供額外的續航力，開啟 ANC 時可達 26 小時，關閉 ANC 則增至 30 小時，讓你無需擔心電量問題，隨時享受音樂。
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Amazon 特價 US$179.99（約 HK$1,402，免運費直送香港）｜原價 US
$249.99
Samsung 官網 HK$1,598
SKIDY MD19 智能全科多功能極速掃讀智學筆 PRO
智能多功能掃讀筆首創了 GPT 問答功能，讓用戶可以即時獲得答覆。其 5.1 寸超大高清屏幕提供清晰的顯示效果，方便進行掃描和翻譯。掃讀筆支持離線掃描，涵蓋 15 種語言的翻譯，並在線提供 136 種語言的語音翻譯功能，確保用戶在各種語言環境中都能輕鬆交流。此外，其 500 萬像素的高清攝像功能，支持離線翻譯 14 種語言和在線翻譯 120 種語言，滿足多方位學習需求。此外，還有更多實用工具，如文本摘抄、錄音功能、影片及音樂播放器，並設有收藏夾，便於用戶整理資料。內存方面，配備 16G 大容量，並設有 256G SD 卡插槽，可自由配置存儲空間，提升使用靈活性。
Fortress 特價 HK$559｜原價 HK
$799
