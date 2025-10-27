新任物流署署長郭黃穎琦履新 指首要與部門同事溝通

【Now新聞台】新任物流署署長郭黃穎琦履新，她指每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署工作及最新情況。

物流署署長郭黃穎琦：「近期在採購工作遇上挑戰，我就任政府物流署署長一職，我期待與部門的專業團隊大家同心協力一同檢討我們的工作，檢視我們的制度一同面對各種問題及挑戰，化危為機，優化我們的服務。」

#要聞