消委會總幹事沈朝暉

消委會新任總幹事沈朝暉上月21日履新，她昨日主持消委會《選擇》月刊記者會後見記者，指上任三星期，正了解消委會的運作和營運資源，透露未來會研究改革該會的運作和資源運用的策略，包括引入AI科技、改革網上投訴平台，不只提升服務質素，同時長遠亦有助減省人手。

她又提到，打算增加宣傳渠道，發展社交平台，突破《選擇》月刊的宣傳局限；而近年政府公共財政壓力強大，因此會檢視消委會的資源運用，盼達到開源節流。她又說，消委會未來亦會加強內地和海外消費組織的合作；同時加強消委會與政府的合作，強化政策的影響力和對消費者的保障。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/新任總幹事履新三周-沈朝暉-正制訂新營運策略/599440?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral