宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
新作葛咸獎連奪3獎 約化巴納希被伊朗政府判監一年
【on.cc東網專訊】伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）拍攝過不少出色的作品，並於國際電影節大放異彩。而今年5月憑新作《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）於《康城電影節》勇奪「金棕櫚獎」，昨日影片於美國紐約舉行的《葛咸電影頒獎禮》上再度獲頒「最佳國際電影」、「最佳導演」與「最佳原著劇本」3獎，約化都有出席領獎。不過，他的經理人昨日就向傳媒透露他因從事「反國家的宣傳活動」而被伊朗政府判入獄1年以及禁止出國兩年。此外，他亦被下令禁止參與民間組織的反政府活動。
不過，約化近年已移居法國，新作《純屬伊朗意外》亦是代表法國報名爭《奧斯卡金像獎》「最佳國際電影」提名，而本周四他亦將會出席於摩洛哥舉行的《馬拉喀什電影節》。約化與伊朗當局多年來關係緊張，2010年他因為支持反政府抗議並拍攝批評伊朗的電影而被政府禁止拍電影。後來他亦被判從事「反國家的宣傳活動」而罪名成立被判監禁6年，但服刑兩個月後獲釋。
儘管被禁止拍電影，但他仍偷偷地完成了《這不是電影》（This Is Not a Film）與《伊朗的士笑看人生》（Taxi）兩片，並憑《伊》於《柏林電影節》獲「金熊獎」。此外，2022年他又再次因聯同一批電影製作人發起反政府抗議活動而被捕，被監禁7個月後獲釋。
另方面，除了《純》片連奪3獎之外，由美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的話題新作《一戰再戰》（One Battle After Another）亦獲「最佳電影」，該片導演保羅湯馬士安德遜（Paul Thomas Anderson）上台領獎，他除了多謝台前幕後之外，亦祝台下的影星太太Maya Rudolph結婚20周年快樂。
