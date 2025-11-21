新冠疫情︱英國調查指政府初期應對「太少太遲」 延遲封城一週增逾 2.3 萬人死亡 防疫失誤缺乏科學依據

英國新冠疫情調查委員會近日發布第二份報告(Photo by Chris J Ratcliffe / AFP)

【Yahoo新聞報道】 英國新冠疫情調查委員會（UK Covid-19 Inquiry）近日發布第二份報告，嚴厲批評英國政府在疫情初期的應對措施是「太少、太遲」，直指這一延誤導致在第一波疫情中出現了數以千計本可避免的死亡個案。報告形容，當時英國四個地區的政府都未能充分意識到威脅的規模，以及所需應對的緊迫性。

延遲實施封城一週 英格蘭多死 2.3 萬人

根據《BBC》報道，調查報告指若政府能夠在 2020 年 3 月 16 日之前，更早引入社交距離和自我隔離等自願措施，實施封城（Lockdown）或許可以避免。然而，委員會主席 Baroness Hallett 表示，儘管政府在極端壓力下做出艱難選擇，但「四個政府都未能在 2020 年初意識到威脅的規模或所需的緊急應對」，政府科學家亦低估了病毒傳播速度。報告估計，僅因為延遲了一週才在 3 月 23 日實施封城，就導致在第一波疫情（截至 2020 年 7 月 1 日）期間，英格蘭多造成了 23,000 宗額外死亡個案。

前首相約翰遜被指多次改變實施更嚴格限制的決定。 (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)

救市計劃缺乏科學建議

這份長達近 800 頁的報告還揭示了政府核心內部的嚴重問題，形容唐寧街的抗疫指揮中心存在「有毒且混亂」（toxic and chaotic）的文化，影響了決策和建議。

報告更嚴厲批評政府在 2020 年秋季第二波疫情來臨時，重複犯下了春季的錯誤，形容這種重蹈覆轍是「不可原諒」。前首相約翰遜（Boris Johnson）被指多次改變實施更嚴格限制的決定，導致第二次封城延遲至 11 月才實施，最終令疫情失控。

報告也點名批評時任財相辛偉誠（Rishi Sunak）建議並獲約翰遜同意推出的「外賣救市」（Eat Out to Help Out）計劃，指出該計劃是在「缺乏任何科學建議」的情況下制定，嚴重「破壞了公共衞生訊息」。

不過，報告亦肯定了政府的兩項工作，讚揚疫苗接種計劃的推行「卓越」，以及 2021 年初退出封城、爭取時間讓弱勢群體接種疫苗的策略是英國抗疫的轉捩點。

前首相顧問甘明斯（Dominic Cummings）駁斥調查是「掩飾和改寫歷史」。(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

反對黨要求道歉

然而，前首相顧問甘明斯（Dominic Cummings）則駁斥調查是「掩飾和改寫歷史」。他聲稱當時專家建議「幾乎甚麼都不做」，因國家會在九月達到「自然群體免疫」。

工黨領袖施紀賢表示，政府將「仔細考慮」報告的調查結果和建議，並指公營服務仍未完全從疫情中恢復。自由民主黨領袖 Sir Ed Davey 則形容封城本可避免的消息是「令人震驚的悲劇」，呼籲保守黨領袖 Kemi Badenoch 代表該黨道歉。