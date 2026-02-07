新冠肺炎︱哈佛醫學院研究指「長新冠」非病毒未清 免疫系統長期發炎可持續半年以上︱Yahoo

長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議。

【Yahoo健康】長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議，有觀點認為與病毒殘留或持續感染有關。不過，哈佛醫學院及其附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）早前發表於國際權威期刊《Nature Immunology》的研究指出，長新冠的核心問題並非病毒未被清除，而是患者免疫系統陷入長期慢性發炎與功能失調狀態，相關異常可持續半年甚至更久。

研究團隊分析了兩個獨立人群數據。首個隊列涵蓋2020至2021年間共142名參與者，包括未感染者、急性感染者、已康復者及28名長新冠患者；第二個驗證隊列則來自2023至2024年間美國國家衛生研究院（NIH）RECOVER計劃，共38人。研究人員利用免疫學檢測、轉錄組分析（RNA-seq）、血漿蛋白質體分析及機器學習模型，全面比較長新冠患者與康復者的生物學差異。

廣告 廣告

性長新冠患者的發炎與免疫耗竭表現普遍較男性明顯。

患者體內無病毒殘留

結果顯示，無論在感染後90至180天，抑或超過180天，長新冠患者體內均未檢測到新冠病毒的基因或亞基因RNA，其病毒中和抗體及對病毒的T細胞反應亦與康復者相若，顯示「病毒仍在體內複製」並非主要原因。相反，長新冠患者的免疫系統呈現持續被「啟動」的狀態。

研究發現，長新冠患者體內多條促炎通路長期上調，包括IL-6、JAK-STAT及干擾素（IFN-γ）訊號，同時伴隨補體與凝血系統活化，以及單核細胞、巨噬細胞和嗜中性白血球等先天免疫細胞異常活躍。這種慢性發炎反應在正常康復者身上會隨時間消退，但在長新冠患者中卻長期存在。

此外，研究亦觀察到明顯的T細胞功能異常。長新冠患者的T細胞活化及分化能力下降，但同時出現「免疫耗竭」特徵，與慢性感染或癌症患者常見的免疫狀態相似。這種免疫疲勞被認為可能削弱身體恢復能力，並與持續疲勞、腦霧、呼吸困難等症狀相關。

除免疫問題外，研究亦指出長新冠涉及代謝與內分泌失調，包括胺基酸代謝及粒線體功能下降，以及與壓力荷爾蒙和能量調控相關的訊號異常，進一步解釋患者長期乏力與運動不耐的臨床表現。

長新冠涉及代謝與內分泌失調，包括胺基酸代謝及粒線體功能下降，以及與壓力荷爾蒙和能量調控相關的訊號異常

若染病時反應強烈更易「長新冠」

值得注意的是，研究團隊發現，在急性新冠感染早期若出現較強的發炎反應，特別是IL-6及JAK-STAT相關訊號升高，日後發展為長新冠的風險顯著增加。利用機器學習模型預測，其準確度（AUC）達0.83至0.85，顯示急性期免疫狀態或可作為早期風險指標。

研究亦初步觀察到性別差異，女性長新冠患者的發炎與免疫耗竭表現普遍較男性明顯，但研究人員強調仍需更大樣本進一步驗證。

將評估治療「長新冠」方案

研究結論指出，長新冠應被視為一種以慢性發炎和免疫失衡為核心的疾病，而非單純的病毒殘留問題。這亦解釋了為何臨床試驗顯示抗病毒藥物（如Paxlovid）對改善長新冠症狀效果有限。基於研究結果，團隊已啟動針對JAK-STAT通路的臨床試驗，評估JAK1抑制劑作為潛在治療方案。

參考資料：哈佛醫學院、《Nature Immunology》