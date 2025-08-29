新冠肺炎｜44歲男注射科興疫苗兩日後胸痛，入院留醫不治。心臟科專家證人：死因與疫苗無關，只是巧合

新冠肺炎｜一名44歲男子在新冠疫情期間接種科興疫苗，兩日後因胸痛求醫，詎料留院後不久不治。死因研訊庭周三（27日）傳召專家證人作供，認為死者死因與疫苗無關，「只是巧合」。

新冠肺炎｜留院2日病情惡化，終主動脈剝離亡

事主林嘉永，在2022年7月6日接種一劑「科興2019冠狀病毒疫苗」，其後在7月8日到伊利沙伯醫院求診，起初被診斷為急性冠脈症候群，獲處方薄血藥。惟事主情況未有好轉，2日後病情突惡化，需注射強心針及插喉，心臟更於午夜一度停頓。

經搶救後，林男恢復心跳，院方懷疑他患主動脈剝離，打算為他進行手術。但因當時伊院被選為「定點救治醫院」，人手不足以立即為事主施手術，最終需順延至同日晚上8時方可進行。但林男被送往手術室後心臟停頓，終在晚上9時半證實不治。

新冠肺炎｜專家證人：死因與疫苗無關

死因庭昨傳召專家證人、心臟科專科醫生李樹堅作供。他指，解剖報告說明死者因主動脈剝離引致的心包填塞而死，並非最初所診斷的急性冠脈症候群。不過，他強調這並不代表醫生診斷有錯，因急性冠脈症候群相對常見，且事主的臨床病徵符合該病，認為診斷合理。

庭上提到死者在入院前兩日曾注射疫苗，李樹堅則認為與死因無關，純屬巧合。他指，目前無文獻證實主動脈剝離與疫苗有關，反指若兩者有關，類似個案將會因接種疫苗人數上升而增加，但現實並無出現相關趨勢。

新冠肺炎｜醫管局：邀請陪審團裁定為「死於自然」

醫管局一方、大律師文嘉樂亦於庭上陳詞，提到死者患高血壓、高血脂及糖尿病等疾病，認為證據已充分說明其死因及死亡狀況。他指，事件爭議在於事主的情況，是否可獲盡早斷症及進行手術，但紀錄顯示院方一直有密切監察其狀況，最初的診斷亦合理，並無不妥。

文嘉樂續指，以當時情況而言，均難以查出其真正病因及進行手術，而事主的病症可以由身體自然產生，故邀請陪審團作「死於自然」推論。