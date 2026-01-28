獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
新創公司 Fauna 推出靈活人形機器人 Sprout 以適應多元應用場景
Fauna 是一家新成立的機器人初創公司，聲稱人形機器人能夠在工廠之外蓬勃發展，可以在酒店、研究和娛樂等領域找到新的角色。這家位於紐約的公司推出了名為 Sprout 的緊湊型路由器頭機器人，旨在為研究人員、學校、開發者和初創企業提供一個靈活的平台，以創建人形應用。Sprout 是一個從基本原則出發設計的人形平台，專為在日常生活中與人互動而研發。Fauna 在一份聲明中表示，這不是一台縮小版的工廠機器，而是一個為我們生活、工作和娛樂的空間而打造的新類別機器人。
去年，Hugging Face 發佈了 Reachy Mini，一款 11 吋的桌面機器人，擁有富有表情的眼睛、好玩的天線和六自由度的頭部，旨在讓個人機器人變得更加普及。Fauna 的創立理念是機器人應該能夠自然地在人類周圍運作，而不是局限於工廠或實驗室。當前大多數人形機器人都是為工業或研究環境而設計，但 Fauna 的目標是日常人類環境，例如家庭、學校、辦公室和服務空間。這一轉變既反映了技術的進步，也反映了經濟現實，服務行業現在已經占據全球勞動力的大部分，並面臨著在醫療、教育和老年護理方面日益嚴重的勞動力短缺。
Sprout 是這一努力的核心，一個專門為以人為中心的環境而設計的人形機器人平台。與適應公共使用的工業機器人不同，Sprout 是從零開始設計的，考慮了安全性、互動性和可接觸性。Sprout 身高約 3.5 英尺，採用輕質結構、柔軟的外部材料和安靜的驅動方式。其硬件設計避免了尖銳邊緣和夾擊點，使其能夠在沒有安全護欄的情況下與人類保持近距離接觸。Sprout 的硬件體現了在安全性和穩定性之間的精心取捨。初始平台使用簡單的單自由度抓取器，而不是複雜的多指手，這樣可以減少質量和脆弱性，同時支持物品提取、交接和共享空間互動等任務。該機器人設計能夠跌倒、爬行並恢復，而不會損壞敏感組件。
根據 Fauna 的說法，Sprout 的設計還強調了人機互動。一個富有表情的面孔可以傳達意圖和狀態，支持直觀的非語言互動。該機器人的外形和運動系統優化了共享空間的使用，優先考慮平穩的運動和低機械噪音。開發者版的 Sprout 支持全身行為，包括行走、跪下、爬行、順應性物理互動和從跌倒中恢復，並具備遠程操作、地圖繪製、導航和表達性的人機互動基本能力。這些功能通過模組化的軟件堆棧實現，提供穩定的控制介面、容器化服務及集成工具，用於部署、監控和數據收集。
隨著新功能的驗證，例如可視導向的運動或自主操作，這些功能可以通過軟件更新而不是硬件重新設計來引入。感知和形態學也經過優化。頭部安裝的 RGB-D 感知取代了手腕相機，以減少複雜性，而機器人的較矮身高則通過限制接觸時的動能來提高安全性。這些設計選擇共同降低了在以人為中心的環境中進行可靠的長期人形研究和部署的障礙。
Fauna 將 Sprout 定位為以開發者為主的人形平台，圍繞協作和人機互動構建。該公司並不針對最終用戶，而是旨在賦能開發者、研究人員和技術愛好者，讓他們能夠創造突破性的人形應用，而無需從零開始構建完整的機器人。Sprout 提供運動、感知、導航和表達能力，讓團隊能夠專注於更高層次的能力，例如操作、任務計劃、人機互動和語音界面。Fauna 團隊在一份聲明中表示，未來機器人將與我們並肩而行，變得像筆記本電腦或智能手機一樣熟悉，但這一未來並不是自然而然的，而是必須通過安全性、信任以及擁有合適工具的開發者社群來贏得。
推薦閱讀
其他人也在看
美國科學家開發新型光學腔體，有助於提升量子電腦技術
美國科學家最近開發出一種新型的「光學腔」，能高效收集單光子，這是光的基本粒子，來自單個原子。這些原子作為量子計算機的基本單位，負責存儲量子位（qubits），即正常計算機中的零和一的量子版本。這項研究首次實現了同時處理所有量子位的能力。 斯坦福大學的研究團隊描述了一個包含 40 個腔體的陣列，每個腔體都包含一個單獨的原子量子位，還有一個原型裝置則擁有超過 500 個腔體。研究結果顯示，這條路徑最...TechRitual ・ 13 小時前
香港研究人員研發低成本水凝膠塗層 降低太陽能板熱點溫度並提升電力輸出
香港的研究人員最近開發了一種低成本的水凝膠塗層，能夠有效降低太陽能電池板的熱點溫度，並提高其發電效率，從而改善整體性能和可靠性。這種塗層專門針對熱點，即在單個太陽能電池或電池的一部分中，與周圍電池相比，局部過熱的區域。熱點通常由部分遮蔽引起，是光伏系統中最常見和持久的問題之一。熱點不僅會降低發電量，還可能導致模組故障、長期退化，甚至引發火災。研究顯示，熱點在運行僅三年的時間內就會導致22%的光伏模...TechRitual ・ 11 小時前
NASA 研究飛機因機械故障緊急迫降，全體乘員安全無恙
一架高空 NASA 研究飛機於週二早上在休士頓的 Ellington Field 緊急進行腹部迫降，原因是機械故障導致其起落架無法展開。機上所有成員均安然無恙，聯邦和 NASA 現在正在對此事件進行調查。這架由 NASA 操作的 WB-57 飛機在未展開起落架的情況下著陸，並在跑道上以機身滑行。KHOU 11 播放的視頻顯示，飛機在減速過程中產生火花、煙霧和火焰，然而飛行員在降落過程中保持了控制。...TechRitual ・ 19 小時前
中國張州核電項目完成第三台蒸汽發生器安裝
中國漳州核電項目近日達成重要建設里程碑，工程師於 1 月 26 日成功安裝了第 3 號單元的最後一台蒸汽發生器。這一舉措標誌著福建省最大核能發展之一的穩步進展。漳州場地最終將設置六個華龍一號（HPR1000）反應堆，而第 3 號單元則是該設施計劃中的第三個反應堆。成功安裝蒸汽發生器意味著項目進展如期，並為下一階段的主要建設做好了準備。 漳州核電項目經過分階段的審批，當局於 2019 年 10 月...TechRitual ・ 1 天前
iPhone 18 或要加價？韓媒爆 Samsung、SK Hynix 對 Apple 記憶體供價「加到近乎倍升」，AI 伺服器搶貨令供應更緊
ZDNet、韓國經濟等韓媒報導稱，Samsung 同 SK Hynix 已就 2026 年第 1 季供應 iPhone 用 LPDDR 記憶體與 Apple 談妥大幅加價。Samsung 或按季加逾 80%、SK hynix 或加約 100%。同時台媒 TrendForce 預計 2026 年第 1 季 DRAM 價格仍會升逾 60%，市場憂慮記憶體成本上漲或影響 iPhone 18 等新機定價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
TECH.C.學生的2款作品在「Tokyo esports Game Development Contest 2026 學生組」中獲獎！
由東京設計技術中心學院(以下簡稱TECH.C.)學生所創作的兩款遊戲在遊戲開發大賽「Tokyo esports []Saiga NAK ・ 1 天前
WhatsApp 推出「嚴格的帳戶設定」！一鍵升級極限保護，記者、公眾人物防高階網絡攻擊必開？
WhatsApp 宣佈推出「嚴格的帳戶設定」，主打為記者、公眾人物等高風險用家提供更極端保護，一鍵啟用後會自動封鎖陌生人媒體與附件、靜音陌生來電、關閉連結預覽等。新功能將於未來幾週全球逐步推出，用家可到「設定」內私隱選項啟用。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
廣島《快打旋風6》賽事「VOLTAGECUP 2026」第二波情報公開！豪華陣容、主視覺圖同步解禁
已公開將於2026年3月在廣島舉辦的「快打旋風6」賽事「VOLTAGECUP 2026」的第二波情報。 由插畫 []Saiga NAK ・ 1 天前
來自茨城縣AREA310所屬DORAMIGI選手榮登「大亂鬥」世界排名年度第一！以16歲的年齡達成史上最年輕紀錄
茨城縣電競戰隊「AREA310」所屬DORAMIGI選手在「任天堂明星大亂鬥(以下大亂鬥)」的世界排名「Ult []Saiga NAK ・ 22 小時前
Bauhütte推出可對應3螢幕的「長螢幕支架MS BMA-2MS」！可打造躺臥時的多螢幕環境
Bauhütte已於2026年1月27日起開始發售「長螢幕支架MS BMA-2MS」。 全長約76公分的長型支 []Saiga NAK ・ 1 天前
天氣一冷別亂折！折疊螢幕手機「怕冷」 專家這樣說
近期中國多地氣溫驟降，有網友在社群平台分享，攜帶折疊螢幕手機前往寒冷地區旅遊時，於戶外開啟或折疊手機後，出現螢幕損壞甚至凍裂的情況。不過，也有使用者指出，在東北地區正常使用折疊螢幕手機並未發生異常，顯示低溫影響仍與使用環境與操作方式密切相關 。鉅亨網 ・ 22 小時前
「Virtual Boy Nintendo Classics」中可玩遊戲陣容揭曉！當時未發行的遊戲也將上線
任天堂公佈了「Nintendo Switch Online + 附加包」的全新「Virtual Boy Nin []Saiga NAK ・ 1 天前
Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接喺網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線
Google 為 Chrome 推出基於 Gemini 3 嘅重大更新，包括全新側邊欄、Nano Banana 執相工具、個人智能及自動瀏覽功能。部分功能免費，自動瀏覽需訂閱 AI Pro 或 Ultra，美國用戶率先體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 Sandisk Extreme PRO 大容量＋Type-C/A 雙接口極速傳輸
每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，什至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，一部足夠容量及快速的 SSD 絕對是你值得投資的工具。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Google將Gemini人工智能功能加入Chrome瀏覽器
Alphabet(GOOG.US)周三宣布，將進一步把旗下Gemini人工智能功能整合至Chrome瀏覽器。是次引入的Gemini功能包括圖像生成工具「Nano Banana」、主打個人化應用的「Personal Intelligence」，以及具代理式功能的「Auto Browse」，用戶只需輸入單一指令，便可指示瀏覽器在網絡上自動完成多項任務。 同時，Google亦為Chrome推出全新設計，在瀏覽器右側新增面板，讓Gemini聊天機械人於用戶上網期間保持隨時可用狀態。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
App Store、Google Play「AI 脫衣」App 泛濫！累計下載逾 7 億次，Apple、Google 已移除部分但仍未「清場」
非牟利監察組織 Tech Transparency Project 調查指 Apple App Store 與 Google Play 商店仍上架大量「AI 脫衣」Deepfake App，可將女性相片變成非自願裸露或比堅尼影像，累計下載逾 7 億次並帶來逾 1.17 億美元收入。Apple 指已移除 28 款並警告開發者，Google 亦表示已暫停及下架部分 App，惟爭議仍延伸至 Grok 及 X 相關事件。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Mox Bank准手機App 買賣比特幣以太坊
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank推出加密貨幣交易服務，符合風險評估的合資格客戶可以在手機應用程式，以美元買賣比特幣（BTC）及以太幣（ETH）。該行成為繼眾安銀行（ZA Bank）之後，第二間可以讓客戶買賣現貨虛擬資產的數字銀行。信報財經新聞 ・ 1 天前
三星電子首款三折疊屏手機Galaxy Z TriFold本月30日在美上市
三星電子宣布，該公司首款三折疊屏智能手機Galaxy Z TriFold將於周五(30日)在美國上市銷售，售價2,899美元。 該價格高於美國市場上任何其他智能手機。三星電子單摺屏幕手機Galaxy Z Fold 7售價2,000美元，與蘋果(AAPL.US)iPhone 17 Pro Max頂級配置版本的售價相同。該機型上月2日在南韓開售，價格為359萬南韓圜(約2,450美元)。 TriFold展開後可變成10英吋平板電腦，最薄厚度為3.9毫米，其折疊壽命20萬次。美國版將配備512GB儲存空間，僅提供黑色款式。 公司將通過官網和體驗店銷售，意味流動通訊商將不會直接提供該設備。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
京東雲全面上線Moltbot雲服務 實現AI助手秒級上線
京東(09618.HK)旗下京東雲宣布，全面上線Moltbot (原名為Clawdbot)雲服務，京東雲輕量雲主機現已預置Moltbot應用鏡像，用戶無需手動配置環境，可在一鍵開啟Moltbot，實現AI助手秒級上線、全天候待命。 Moltbot為能讀文件、跑命令、寫代碼、管系統的開源AI智能體，支援本地長期記憶(對話數據自主可控)、跨平台推送(支持對接通訊類軟件)及真實任務執行(文件整理、表單提交及代碼生成)。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
阿里雲上線Clawdbot全套雲服務 已打通千問、釘釘、iMessage
今日，阿里雲上線全套Moltbot（原名Clawdbot）雲服務，用戶可在阿里雲輕量應用服務器或無影雲電腦上快速啟用Moltbot，並按需調用阿里雲百煉上一百多款千問系列模型。該方案不僅支援iMessage消息應用，還能基於阿里雲計算巢實現釘釘消息互動。#阿里雲 (CW)infocast ・ 22 小時前