新創公司 Fauna 推出靈活人形機器人 Sprout 以適應多元應用場景

Fauna 是一家新成立的機器人初創公司，聲稱人形機器人能夠在工廠之外蓬勃發展，可以在酒店、研究和娛樂等領域找到新的角色。這家位於紐約的公司推出了名為 Sprout 的緊湊型路由器頭機器人，旨在為研究人員、學校、開發者和初創企業提供一個靈活的平台，以創建人形應用。Sprout 是一個從基本原則出發設計的人形平台，專為在日常生活中與人互動而研發。Fauna 在一份聲明中表示，這不是一台縮小版的工廠機器，而是一個為我們生活、工作和娛樂的空間而打造的新類別機器人。

去年，Hugging Face 發佈了 Reachy Mini，一款 11 吋的桌面機器人，擁有富有表情的眼睛、好玩的天線和六自由度的頭部，旨在讓個人機器人變得更加普及。Fauna 的創立理念是機器人應該能夠自然地在人類周圍運作，而不是局限於工廠或實驗室。當前大多數人形機器人都是為工業或研究環境而設計，但 Fauna 的目標是日常人類環境，例如家庭、學校、辦公室和服務空間。這一轉變既反映了技術的進步，也反映了經濟現實，服務行業現在已經占據全球勞動力的大部分，並面臨著在醫療、教育和老年護理方面日益嚴重的勞動力短缺。

Sprout 是這一努力的核心，一個專門為以人為中心的環境而設計的人形機器人平台。與適應公共使用的工業機器人不同，Sprout 是從零開始設計的，考慮了安全性、互動性和可接觸性。Sprout 身高約 3.5 英尺，採用輕質結構、柔軟的外部材料和安靜的驅動方式。其硬件設計避免了尖銳邊緣和夾擊點，使其能夠在沒有安全護欄的情況下與人類保持近距離接觸。Sprout 的硬件體現了在安全性和穩定性之間的精心取捨。初始平台使用簡單的單自由度抓取器，而不是複雜的多指手，這樣可以減少質量和脆弱性，同時支持物品提取、交接和共享空間互動等任務。該機器人設計能夠跌倒、爬行並恢復，而不會損壞敏感組件。

根據 Fauna 的說法，Sprout 的設計還強調了人機互動。一個富有表情的面孔可以傳達意圖和狀態，支持直觀的非語言互動。該機器人的外形和運動系統優化了共享空間的使用，優先考慮平穩的運動和低機械噪音。開發者版的 Sprout 支持全身行為，包括行走、跪下、爬行、順應性物理互動和從跌倒中恢復，並具備遠程操作、地圖繪製、導航和表達性的人機互動基本能力。這些功能通過模組化的軟件堆棧實現，提供穩定的控制介面、容器化服務及集成工具，用於部署、監控和數據收集。

隨著新功能的驗證，例如可視導向的運動或自主操作，這些功能可以通過軟件更新而不是硬件重新設計來引入。感知和形態學也經過優化。頭部安裝的 RGB-D 感知取代了手腕相機，以減少複雜性，而機器人的較矮身高則通過限制接觸時的動能來提高安全性。這些設計選擇共同降低了在以人為中心的環境中進行可靠的長期人形研究和部署的障礙。

Fauna 將 Sprout 定位為以開發者為主的人形平台，圍繞協作和人機互動構建。該公司並不針對最終用戶，而是旨在賦能開發者、研究人員和技術愛好者，讓他們能夠創造突破性的人形應用，而無需從零開始構建完整的機器人。Sprout 提供運動、感知、導航和表達能力，讓團隊能夠專注於更高層次的能力，例如操作、任務計劃、人機互動和語音界面。Fauna 團隊在一份聲明中表示，未來機器人將與我們並肩而行，變得像筆記本電腦或智能手機一樣熟悉，但這一未來並不是自然而然的，而是必須通過安全性、信任以及擁有合適工具的開發者社群來贏得。

