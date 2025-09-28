颱風進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
新劇爆紅反擊成功！公司為趙露思包場力挺
[NOWnews今日新聞] 中國女星趙露思與經紀公司「銀河酷娛」上個月爆出解約風波後，與陳偉霆主演的新劇《許我耀眼》在本月26日突襲開播。而在無預熱宣傳的情況下，該劇首日熱度即破2萬7000次觀看，交出亮眼成績，被外界稱為「成功反擊」。不料近日突然傳出，銀河酷娛為她包場力挺，還在微博PO照宣傳，讓外界猜測雙方是否已經和解。
趙露思的《許我耀眼》播出後，即獲得亮眼成績，粉絲也紛紛自發包場高達10萬座位以上。不過有網友發現開播當天，趙露思鬧翻的經紀公司銀河酷娛竟也為該劇進行1萬座位的雲包場，還在官網PO趙露思照片幫宣傳，就連公司的IP地址也改到趙露思的家鄉四川，被外界猜測雙方已達成初步和解。
銀河酷娛包場引討論 相關人士分析：證明趙露思商業價值
消息曝光後，再度引發高度討論，許多人笑指銀河酷娛離不開趙露思，畢竟她是公司人氣最高的藝人、最有價值的搖錢樹，就連這次在沒有宣傳的情況下，新劇也登上熱搜總榜第一名。除此之外，也有業界相關人士分析，這次公司為趙露思包場，是在權衡雙方利益後做的決定，也充分證明了趙露思的商業價值。
趙露思《許我耀眼》扮惡女 拚擠上流社會超精彩
《許我耀眼》劇情圍繞女主角許妍（趙露思 飾）展開，從小與外婆相依為命，背負自卑與創傷，卻選擇隱瞞真實出身，偽造父母學歷與家庭背景，力圖融入上流圈層。她與都市菁英沈皓明（陳偉霆 飾）在豪門婚姻中互相算計，婆媳之間針鋒相對，惡女人設讓觀眾眼前一亮。
然而，趙露思在解約事件後重創形象，《許我耀眼》播出成績被視為關鍵轉捩點。原本定位網劇，如今東方衛視已確定跟進播出，顯示平台對其收視號召力的肯定。業界分析，若此劇失敗恐影響她未來資源與邀約，如今卻逆襲走高，再度印證她是95後女演員中少數能扛劇的代表人物。
📌看更多趙露思相關新聞
趙露思被酸長得好看啥也不是 《許我耀眼》溫崢嶸5台詞聽了超氣
趙露思《許我耀眼》病態瘦！暈倒被陳偉霆抱住 粉絲嚇：腰快凹斷
資料來源：銀河酷娛微博
更多 NOWnews 今日新聞 報導
《許我耀眼》看3分鐘窒息！趙露思扮千金嫁豪門 婆婆抓包神反轉
趙露思《許我耀眼》爆紅！甩甜妹扮惡女超圈粉 東方衛視跟進播出
于朦朧案延燒趙露思新戲！《許我耀眼》范世錡有演 粉絲號召拒看
其他人也在看
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？
上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞 「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者
歌手關智斌（Kenny）一連兩晚在啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，除了Kenny在舞台上送上精彩的演出外...Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 12 小時前
樺加沙風暴進擊臨海地區 「海景屋苑」溢價不再？
樺加沙襲港，本土研究社風災地圖揭屯門塌樹、將軍澳南臨海屋苑受創，「海景物業」或不再只有溢價，買家需考慮風險折讓。Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候
據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。鉅亨網 ・ 2 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 21 小時前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙
位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 12 小時前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 16 小時前