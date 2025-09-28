新劇爆紅反擊成功！公司為趙露思包場力挺

▲趙露思在毫無宣傳的情況下，在26日突襲開播新劇《許我耀眼》，竟直接登上熱搜成功爆紅，被說是反擊成功。不過有網友注意到，先前因合約鬧翻的公司銀河酷娛，竟也為她PO照宣傳，還包場力挺，遭外界猜測雙方已初步和解。（圖／趙露思IG@rooosyzh09）

[NOWnews今日新聞] 中國女星趙露思與經紀公司「銀河酷娛」上個月爆出解約風波後，與陳偉霆主演的新劇《許我耀眼》在本月26日突襲開播。而在無預熱宣傳的情況下，該劇首日熱度即破2萬7000次觀看，交出亮眼成績，被外界稱為「成功反擊」。不料近日突然傳出，銀河酷娛為她包場力挺，還在微博PO照宣傳，讓外界猜測雙方是否已經和解。

趙露思的《許我耀眼》播出後，即獲得亮眼成績，粉絲也紛紛自發包場高達10萬座位以上。不過有網友發現開播當天，趙露思鬧翻的經紀公司銀河酷娛竟也為該劇進行1萬座位的雲包場，還在官網PO趙露思照片幫宣傳，就連公司的IP地址也改到趙露思的家鄉四川，被外界猜測雙方已達成初步和解。

廣告 廣告

▲趙露思新劇爆紅，銀河酷娛為她PO照宣傳。（圖／微博@銀河酷娛傳媒）

銀河酷娛包場引討論 相關人士分析：證明趙露思商業價值

消息曝光後，再度引發高度討論，許多人笑指銀河酷娛離不開趙露思，畢竟她是公司人氣最高的藝人、最有價值的搖錢樹，就連這次在沒有宣傳的情況下，新劇也登上熱搜總榜第一名。除此之外，也有業界相關人士分析，這次公司為趙露思包場，是在權衡雙方利益後做的決定，也充分證明了趙露思的商業價值。

趙露思《許我耀眼》扮惡女 拚擠上流社會超精彩

《許我耀眼》劇情圍繞女主角許妍（趙露思 飾）展開，從小與外婆相依為命，背負自卑與創傷，卻選擇隱瞞真實出身，偽造父母學歷與家庭背景，力圖融入上流圈層。她與都市菁英沈皓明（陳偉霆 飾）在豪門婚姻中互相算計，婆媳之間針鋒相對，惡女人設讓觀眾眼前一亮。

然而，趙露思在解約事件後重創形象，《許我耀眼》播出成績被視為關鍵轉捩點。原本定位網劇，如今東方衛視已確定跟進播出，顯示平台對其收視號召力的肯定。業界分析，若此劇失敗恐影響她未來資源與邀約，如今卻逆襲走高，再度印證她是95後女演員中少數能扛劇的代表人物。

📌看更多趙露思相關新聞

趙露思被酸長得好看啥也不是 《許我耀眼》溫崢嶸5台詞聽了超氣

趙露思《許我耀眼》病態瘦！暈倒被陳偉霆抱住 粉絲嚇：腰快凹斷

資料來源：銀河酷娛微博

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《許我耀眼》看3分鐘窒息！趙露思扮千金嫁豪門 婆婆抓包神反轉

趙露思《許我耀眼》爆紅！甩甜妹扮惡女超圈粉 東方衛視跟進播出

于朦朧案延燒趙露思新戲！《許我耀眼》范世錡有演 粉絲號召拒看