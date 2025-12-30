新加坡嚴懲詐騙 新法上路最高處24下鞭刑

（法新社新加坡30日電） 新加坡今天起對於重大詐騙案件，將強制施以最多24下鞭刑，相關罰則的法律已經生效。

面對詐騙集團猖獗與創新高的詐騙損失，新加坡當局大力打擊詐騙犯罪。內政部表示：「打擊詐騙是全國的首要任務」。

新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎11月在國會推動法案時指出，從2020年至2025年上半年，東南亞第2大經濟體新加坡因詐騙損失超過28億美元，並在此期間通報了約19萬件詐騙案件。

本次將鞭刑納入對詐騙犯刑罰範疇，是國會在11月修正通過刑法的一部分，將與監禁與罰款等其他刑罰併用。

內政部向法新社證實：「沒錯，修正條款從今天（2025年12月30日）正式生效。」

內政部在先前聲明中說，詐騙犯、詐騙集團成員或招募者，「將被強制施以至少6下、最高24下鞭刑」。

協助詐騙犯的人，包括所謂的「錢騾」（money mules），也就是提供銀行帳戶或SIM卡者，則可被裁量處以最多12下鞭刑。

近年來，新加坡當局加強了全國防詐教育，包括設立全國防詐熱線。

去年時任新加坡總理李顯龍接受本地媒體訪問時透露，自己曾因網購的商品遲遲未到而遭詐騙，凸顯出詐騙問題已波及社會各階層。