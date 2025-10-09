恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
新加坡國立健保集團與 DFI 零售集團攜手合作 推動亞洲健康生活新里程
簽署長期合作協議 攜手推動臨床級健康方案
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 國立健保集團（下稱：NHG Health）與亞洲著名零售集團—DFI 零售集團（下稱：DFI）今天簽署合作協議，攜手推動新加坡及亞洲地區的預防醫療及日常健康普及化。此合作標誌着雙方展開長期合作，共同探索更多具科學根據及臨床實證的健康與保健方案，為區內健康產業注入新動力。
此次合作旨在回應日益增長的公共健康需求，透過臨床為本的健康管理方案，涵蓋整體健康、健康老齡化及家庭健康等範疇。方案將着重預防性護理，鼓勵市民及早主動管理健康，從源頭減低病情惡化風險，並有望減少未來對臨床治療的需求。
應對亞洲地區的迫切健康需求
亞洲正面臨人口急速老化[1]及由不良生活習慣引起的疾病[2]上升的雙重挑戰，糖尿病、高血壓及代謝疾病等慢性病患病率持續增加，令醫療系統壓力倍增。單靠傳統以醫院為中心的模式，難以全面應對這些需求。社區層面的預防醫療雖然最具成效，但現時仍存在明顯缺口。
NHG Health 與 DFI的合作正是針對這些挑戰，將臨床專業引入日常社區接觸點，協助預防健康與整體福祉，支持實現居家安老。
NHG Health在此次合作中將提供臨床專業知識、科研專業及公共衛生經驗，包括臨床科學建議、支持臨床研究與健康調查，以及推動預防醫療與早期介入的公眾教育。 而DFI則負責提供零售專業知識與資源、顧客洞察及 Guardian 和萬寧店鋪的全渠道分銷網絡，確保方案能廣泛觸及社區。除實體店外，DFI 亦將透過顧客互動、教育推廣、市場營銷及電子商務平台，進一步提升方案的可及性與影響力。
此次合作凸顯了公私營協作在塑造醫療未來的重要性，並以新加坡為起點，擴展至整個亞洲。透過結合公共部門的臨床深度及基礎設施，以及私營企業的創新、規模及覆蓋網絡，雙方將以策略性和可持續的方式，為新加坡及亞洲消費者開創醫療與健康管理的新途徑。
合作協議由國立健保集團的集團醫療委員會主席（醫學研究）薛寒友教授與 DFI 零售集團自家品牌總監袁惠霞女士共同簽署。
薛教授表示：「在新加坡，人民健康已成為國家重點，醫療重心亦逐步由醫院及診所轉向社區。是次與 DFI 的合作正好實踐這一目標。透過DFI廣泛的零售網絡，我們能接觸到新加坡，以及其他地區的數百萬居民，將有科學根據的健康方案帶入家庭，惠及更多生命。」
DFI 零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐表示：「此合作為公私營醫療協作樹立新的典範，我們很高興能成為亞洲首家與 NHG Health 攜手合作的零售企業。在健康與美容融合的新興領域，消費者愈來愈重視全面解決方案，以實現自主健康管理。此次與 NHG Health 的合作將強化 Guardian 和萬寧作為值得信賴健康顧問的角色，為新加坡及亞洲社區提供實惠且切合顧客需要的健康解决方案。」
長期合作關係
新加坡作為亞洲醫療創新樞紐，具備獨特優勢與廣泛區域機遇，其擁有穩健成熟的醫療體系、支持性的監管環境，以及完善的智慧城市基礎，為各類健康與保健方案提供理想的試驗平台。新加坡的多元文化人口亦能提供可應用於亞洲各地市場的寶貴數據及意見。
展望未來，國立健保集團與 DFI 零售集團將進一步開發亞洲共同健康與保健方案，包括預防篩查工具、健康生活建議、營養方案，以應對亞洲人口面臨的獨特健康挑戰，特別是人口老化及與生活習慣相關的慢性疾病日益普遍的情況。
[1] ESCAP Asia Pacific Report on Population Ageing 2022
[2] Asian Development Bank: Redirecting Revenue Toward Health Could Curb Asia's Chronic Disease Surge
Hashtag: #DFIRetailGroup#NHGHealth#Mannings#Guardian
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於DFI零售集團
DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。截至2025年6月30日，集團連同聯營及合營公司共經營超過7,500間店舖，並僱用逾 8.3 萬名員工。集團於2024年錄得總營業額超過249億美元，收入為 89 億美元。
集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲。主要品牌包括：
健康與美容
萬寧在中國內地、香港及澳門特別行政區；Guardian在汶萊、印尼、馬來西亞、新加坡和越南。
便利店
7-Eleven在香港及澳門特別行政區、新加坡及南中國地區。
食品
惠康和Market Place在香港特別行政區；Cold Storage和Giant在新加坡；Lucky在柬埔寨。
家居用品
宜家家居在香港及澳門特別行政區、印尼及台灣。
餐飲
香港美心集團在中國大陸、香港及澳門特別行政區、柬埔寨、老撾、馬來西亞、新加坡、泰國及越南。
集團之母公司DFI Retail Group Holdings Limited於百慕達註冊成立，在倫敦證劵交易所的股票（過渡）類別擁有第一上市地位， 同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的業務管理辦事處位於香港。DFI零售集團為怡和集團成員之一。
關於國立健保集團
國立健保集團是新加坡公共醫療保健服務行業的領頭羊，以優質的臨床護理，以及通過預防保健、創新解決方案和覆蓋各生命階段的以人為本方案，實現更健康生活的承諾而聞名。集團綜合醫療系統涵蓋初級保健機構、醫院及國家專科中心，旗下機構包括：陳篤生醫院、邱德拔醫院、兀蘭保健院、義順社區醫院、NHG綜合診療所、心理衛生學院、國家皮膚中心及國家傳染病中心。
國立健保集團與大學術界及業界夥伴緊密合作，推動醫學教育、科研和醫療創新，聚焦新加坡民眾所面臨的關鍵健康需求。作為新加坡中部和北部地方的區域保健管理樞紐，國立健保集團攜手私人醫療機構和健康與社會服務機構，共同致力於提升社區居民的身心與社會福祉。
集團將致力於為居民提供服務,共同建立一個更健康且富有活力的社區，為達成讓居民增添健康歲月的願景而竭盡所能。
欲知詳情,請上網
查詢更多訊息。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
月餅卡路里陷阱！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問│月餅卡路里高不是秘密，但對減肥人士來說，月餅不健康又肥，想食就唯有選擇市面上的健康低糖月餅，不過傳統月餅、冰皮月餅跟新派月餅，哪一款月餅卡路里才最低？這次請來註冊營養師Michelle Lau為我們揀出健康低卡的月餅吧！Yahoo Food ・ 1 天前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 8 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲
由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 8 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 6 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 1 天前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 11 小時前
滙控艾橋智：私有化恒生展示對香港前景信心
滙控(0005.HK)提出私有化恒生(0011.HK)，滙控行政總裁艾橋智接受《彭博社》訪問指，有關舉措純粹是基於戰略考慮而作出的商業決定，私有化展示該行對香港前景的信心，是一項促進增長的投資，與壞帳情况無關。他又提到，30%溢價是非常可觀、很有吸引力的報價。AASTOCKS ・ 10 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 1 天前