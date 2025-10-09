新加坡國立健保集團與 DFI 零售集團攜手合作 推動亞洲健康生活新里程

簽署長期合作協議 攜手推動臨床級健康方案

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 國立健保集團（下稱：NHG Health）與亞洲著名零售集團—DFI 零售集團（下稱：DFI）今天簽署合作協議，攜手推動新加坡及亞洲地區的預防醫療及日常健康普及化。此合作標誌着雙方展開長期合作，共同探索更多具科學根據及臨床實證的健康與保健方案，為區內健康產業注入新動力。





DFI 零售集團與國立健保集團，攜手建立全新合作夥伴關係，致力於推動新加坡及亞洲各地的預防醫療與日常健康普及化，共同提供整體健康、健康老齡化及家庭健康的解決方案。



此次合作旨在回應日益增長的公共健康需求，透過臨床為本的健康管理方案，涵蓋整體健康、健康老齡化及家庭健康等範疇。方案將着重預防性護理，鼓勵市民及早主動管理健康，從源頭減低病情惡化風險，並有望減少未來對臨床治療的需求。



應對亞洲地區的迫切健康需求

亞洲正面臨人口急速老化[1]及由不良生活習慣引起的疾病[2]上升的雙重挑戰，糖尿病、高血壓及代謝疾病等慢性病患病率持續增加，令醫療系統壓力倍增。單靠傳統以醫院為中心的模式，難以全面應對這些需求。社區層面的預防醫療雖然最具成效，但現時仍存在明顯缺口。



NHG Health 與 DFI的合作正是針對這些挑戰，將臨床專業引入日常社區接觸點，協助預防健康與整體福祉，支持實現居家安老。



NHG Health在此次合作中將提供臨床專業知識、科研專業及公共衛生經驗，包括臨床科學建議、支持臨床研究與健康調查，以及推動預防醫療與早期介入的公眾教育。 而DFI則負責提供零售專業知識與資源、顧客洞察及 Guardian 和萬寧店鋪的全渠道分銷網絡，確保方案能廣泛觸及社區。除實體店外，DFI 亦將透過顧客互動、教育推廣、市場營銷及電子商務平台，進一步提升方案的可及性與影響力。



此次合作凸顯了公私營協作在塑造醫療未來的重要性，並以新加坡為起點，擴展至整個亞洲。透過結合公共部門的臨床深度及基礎設施，以及私營企業的創新、規模及覆蓋網絡，雙方將以策略性和可持續的方式，為新加坡及亞洲消費者開創醫療與健康管理的新途徑。



合作協議由國立健保集團的集團醫療委員會主席（醫學研究）薛寒友教授與 DFI 零售集團自家品牌總監袁惠霞女士共同簽署。



薛教授表示：「在新加坡，人民健康已成為國家重點，醫療重心亦逐步由醫院及診所轉向社區。是次與 DFI 的合作正好實踐這一目標。透過DFI廣泛的零售網絡，我們能接觸到新加坡，以及其他地區的數百萬居民，將有科學根據的健康方案帶入家庭，惠及更多生命。」



DFI 零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐表示：「此合作為公私營醫療協作樹立新的典範，我們很高興能成為亞洲首家與 NHG Health 攜手合作的零售企業。在健康與美容融合的新興領域，消費者愈來愈重視全面解決方案，以實現自主健康管理。此次與 NHG Health 的合作將強化 Guardian 和萬寧作為值得信賴健康顧問的角色，為新加坡及亞洲社區提供實惠且切合顧客需要的健康解决方案。」



長期合作關係

新加坡作為亞洲醫療創新樞紐，具備獨特優勢與廣泛區域機遇，其擁有穩健成熟的醫療體系、支持性的監管環境，以及完善的智慧城市基礎，為各類健康與保健方案提供理想的試驗平台。新加坡的多元文化人口亦能提供可應用於亞洲各地市場的寶貴數據及意見。



展望未來，國立健保集團與 DFI 零售集團將進一步開發亞洲共同健康與保健方案，包括預防篩查工具、健康生活建議、營養方案，以應對亞洲人口面臨的獨特健康挑戰，特別是人口老化及與生活習慣相關的慢性疾病日益普遍的情況。



關於DFI零售集團

DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。截至2025年6月30日，集團連同聯營及合營公司共經營超過7,500間店舖，並僱用逾 8.3 萬名員工。集團於2024年錄得總營業額超過249億美元，收入為 89 億美元。



集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲。主要品牌包括：



健康與美容

萬寧在中國內地、香港及澳門特別行政區；Guardian在汶萊、印尼、馬來西亞、新加坡和越南。



便利店

7-Eleven在香港及澳門特別行政區、新加坡及南中國地區。



食品

惠康和Market Place在香港特別行政區；Cold Storage和Giant在新加坡；Lucky在柬埔寨。



家居用品

宜家家居在香港及澳門特別行政區、印尼及台灣。



餐飲

香港美心集團在中國大陸、香港及澳門特別行政區、柬埔寨、老撾、馬來西亞、新加坡、泰國及越南。



集團之母公司DFI Retail Group Holdings Limited於百慕達註冊成立，在倫敦證劵交易所的股票（過渡）類別擁有第一上市地位， 同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的業務管理辦事處位於香港。DFI零售集團為怡和集團成員之一。





關於國立健保集團

國立健保集團是新加坡公共醫療保健服務行業的領頭羊，以優質的臨床護理，以及通過預防保健、創新解決方案和覆蓋各生命階段的以人為本方案，實現更健康生活的承諾而聞名。集團綜合醫療系統涵蓋初級保健機構、醫院及國家專科中心，旗下機構包括：陳篤生醫院、邱德拔醫院、兀蘭保健院、義順社區醫院、NHG綜合診療所、心理衛生學院、國家皮膚中心及國家傳染病中心。



國立健保集團與大學術界及業界夥伴緊密合作，推動醫學教育、科研和醫療創新，聚焦新加坡民眾所面臨的關鍵健康需求。作為新加坡中部和北部地方的區域保健管理樞紐，國立健保集團攜手私人醫療機構和健康與社會服務機構，共同致力於提升社區居民的身心與社會福祉。



集團將致力於為居民提供服務,共同建立一個更健康且富有活力的社區，為達成讓居民增添健康歲月的願景而竭盡所能。



欲知詳情,請上網

www.nhghealth.com.sg

查詢更多訊息。







