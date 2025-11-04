新加坡擬將李光耀故居列為國家古蹟 幼子李顯揚：人民行動黨政府踐踏父親遺願｜Yahoo

李光耀早在二戰之後就租用歐思禮路 38 號居住，到了新加坡脫離馬來西亞獨立後，李光耀夫婦因為保安原因，直接購入大宅。(AFP PHOTO / TOH Ting Wei)

【Yahoo 新聞報道】新加坡政府打算將已故總理李光耀位於歐思禮路（Oxley Road）38 號的故居列為國家古蹟。大宅目前持有人，李光耀幼子李顯揚昨日（3 日）發表聲明，批評人民行動黨政府「踐踏」李光耀不希望保留大宅的遺願。

李顯揚在聲明中表示，李光耀生前將整間大宅視為其私人財產，並希望將其全部拆除。當局將歐思禮路 38 號列為國家古蹟，實質上是拒絕了他在去年 10 月提出的拆除申請。

李顯揚並且說，位於濱海灣的建國先賢紀念園（Founders' Memorial）已經是一個龐大且昂貴的紀念設施，李光耀都不會同意，人民行動黨通過將歐思禮路 38 號列為古蹟，並不尊重李光耀的意志和價值觀。

