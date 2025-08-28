新加坡收緊打擊電子煙 涉依託咪酯者最高判 20 年監禁兼 15 鞭刑︱Yahoo

新加坡近月發現市面流傳大量摻雜依託咪酯的電子煙。

【Yahoo新聞報道】新加坡政府今日（28 日）宣布，自 9 月 1 日起收緊打擊電子煙的措施，特別針對含有「依託咪酯」的產品，違規者將面臨更嚴厲懲罰，包括最高 20 年監禁及 15 下鞭刑。外籍人士若被查獲，不僅須承擔同等刑罰，還可能被撤銷居留或工作許可，並被驅逐出境。新措施同樣適用於旅客，樟宜機場將設置棄置電子煙的收集箱，提醒訪客勿攜帶電子煙入境。

綜合外媒報道，新加坡當局近月發現市面流傳大量摻雜依託咪酯的電子煙，被俗稱為「Kpods」。當局於 7 月抽查 100 支被檢獲電子煙，結果顯示約三分之一含有依託咪酯。

衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）在今日的記者會上指，超過 8 成依託咪酯濫用者及逾一半電子煙使用者不足 30 歲。他表示，電子煙已從單純的煙草替代品，演變成毒品的「運送工具」，成為年輕人誤觸濫藥的重要途徑。

新加坡衛生部長王乙康。(Photo by Suhaimi Abdullah/Getty Images)

衛生部長：年輕人誤信電子煙比傳統香煙無害

新法規規定，首次被揭發吸食依託咪酯的人士將被罰款並須接受長達 6 個月的戒毒康復課程；累犯則需接受強制監管及藥檢，甚至被送往戒毒中心。至於涉供應「Kpods」者，刑罰最重可達 20 年監禁及 15 下鞭刑。

王乙康表示，許多年輕人因為誤信電子煙比傳統香煙無害，加上好奇心或同儕壓力而誤觸濫藥。政府希望透過制度給予初犯者一次改過的機會，但亦會對重犯及供應者採取極嚴厲的懲罰。他補充，現時措施屬臨時性質，將持續至 2026 年 2 月，屆時會提出更完整的立法框架。