新加坡樟宜機場交通懶人包 6大交通方法、最快30分鐘出市區、小童免費搭車攻略

近日不少人計劃去新加坡，Yahoo Travel為大家送上樟宜機場交通攻略懶人包。新加坡樟宜機場（Singapore Changi Airport）交通方便。除了地鐵（SMRT）、巴士及的士外，亦可選擇預約市區穿梭巴士（City Shuttle）及機場包車接送到酒店或市中心，往返市區最短只需約30分鐘車程。就算是包車價錢都十分相宜，即睇內文！
新加坡樟宜機場簡介
新加坡樟宜機場是當地最大的國際機場，一共有4座客運大樓（Terminal），香港飛往新加坡的航班使用不同客運大樓，例如Terminal 1（T1）有酷航、Terminal 2（T2）及Terminal 3（T3）有新加坡航空，Terminal 4則有國泰航空等。T2及T3連接新加坡地鐵的樟宜機場站。如要前往T1及T4，則可在T3乘搭相應接駁車。
新加坡樟宜機場交通1.地鐵（SMRT）
前文提到樟宜機場T2及T3連接地鐵的樟宜機場站（CG2），如果由T1及T4入境，就需乘搭接駁車到T3再轉地鐵。如果打算直接前往市區觀光，可選擇從樟宜機場地鐵站，搭乘地鐵至博覽地鐵站（CG1/DT35），然後轉搭濱海市區線（Downtown Line）列車直達武吉士（DT14）、小印度（DT12）及牛車水（DT19）等地點，單程收費視乎距離，約為新加坡幣2元（港元$11.67）。地鐵運行時間由5:31am至12:06am。
新加坡樟宜機場交通2.巴士
樟宜機場有多條來往市區的巴士路線，每座客運大樓都有巴士站，T1、T2、T3的巴士站位於地下，可以在那裡乘搭24、27、34、36、53、110和858 號巴士；至於T4的旅客可以在停車場4B旁的巴士站乘搭24、34、36 和110號巴士。如乘搭36號巴士，可前往濱海藝術中心及烏節路等地，好處是不用轉車，但新加坡道路交通繁忙，有機會塞車。車費方面，由於新加坡推動電子支付，單程的費用如以現金支付會較貴，如以感應式信用卡支付，36號巴士車資為新加坡幣2.32元（港元$13.53）。
公共交通支付方法
新加坡巴士及地鐵接受交通卡（EZ-Link易通卡及NETS FlashPay）或感應式信用卡支付，只有巴士接受現金支付，而不同的支付方法收費亦有差異。使用感應式信用卡最方便，但海外信用卡需額外扣取新加坡幣0.6元（港元$3.5）使用日費及銀行海外交易手續費；而購買EZ-Link或NETS FlashPay交通卡要付新加坡幣5元（港元$29.17）開卡費用，增值後像香港的八達通般使用，較符合香港人的使用習慣。
小童免費搭車攻略！
有一項交通福利一定要知，於新加坡7歲以下的兒童可免費乘搭公共交通，遊客都可享受福利。申請方法簡單，到埗後前往樟宜機場T2的服務中心櫃位憑護照兌換兒童交通卡即可！
新加坡NETS FlashPay交通卡（新加坡紅點設計博物館門票及免費購物券）
優惠價：$127起
（原價$139起）
所選選項的預付儲值金額（新加坡幣7或15元）
限量版Klook設計NETS FlashPay交通卡（價值新加坡幣5元）
新加坡紅點設計博物館所有展覽和畫廊門票
RDDM 5美元購物券免費贈送
【KKday獨家】買1張新加坡Ez-link卡即可獲贈新加坡碼頭通行證（價值S$15）
優惠價：$58
（原價$145）
購買 Ez-link 卡即可免費獲得新加坡碼頭通行證（價值 15 新元），KKday 客人專屬！
注意：要取得您的 EZ Link 卡，請在使用當天前往新加坡樟宜機場任何 Changi Recommends 櫃檯的相關櫃檯出示憑證
「購買須知」位於產品頁面底部。請在那裡查找重要通知。
您可以參閱該頁面以了解有關新加坡碼頭通行證的更多詳細資訊。
持此 KKday 專屬通行證，可在克拉碼頭、駁船碼頭和羅伯遜碼頭的 40 多家參與商店享受高達 50% 的折扣！
注意：您在此套餐中選擇的日期適用於新加坡易通卡。除非另有說明，新加坡碼頭通行證的有效期至 2025 年 6 月 30 日。
新加坡易通卡【可於機場領取】
優惠價：$58
（原價$146）
請於使用當天前往新加坡樟宜機場的Changi Recommend櫃檯，出示您的購買憑證,以領取您的EZ通卡
新加坡樟宜機場交通3.的士
此外，由樟宜機場直接搭的士到市區都是很方便的方法，不過新加坡的士不同公司的起錶費、距離費和等候費略有不同，另設午夜和尖峰時段附加費。整體來說，前往市區大約需時30分鐘，費用在新加坡幣25-45元（港元$145.9-$262.5）之間，還需付新加坡幣6-8元（港元$35-46.7）的機場附加費。
新加坡樟宜機場交通4.私召車
新加坡十分流行call車服務，稱為「私召車」，當地較常使用Grab應用程式，另外也可選用Gojek、Zig、Tada Mobility或Ryde預訂私召車離開機場。旅客可在入境大堂叫車，各座客運大樓都有私召車候車點，好處是安排上較為有彈性。
新加坡樟宜機場交通5. 機場包車
預約機場包車可謂最保險的方法之一，提早預約好，確保有交通接送離開，非常適合一家大小、多人團體旅行人士選擇，人多包車的話，分分鐘比其他交通方式便宜。想簡單一點可以透過KKday及Klook等平台預約包車，單程費用$237起，視乎人數、行李數量及車型。Yahoo Travel搜尋過，如果8位包車最平亦只需$385，平均每人$43.6！包車公司選擇非常多，建議選擇評價較好的公司。
樟宜機場包車接送到新加坡市中心
價錢：$234起
新加坡樟宜機場交通6.市區穿梭巴士
樟宜機場有一種較為特別的交通方式，名為市區穿梭巴士（City Shuttle），能點對點由機場把旅客送至市區酒店，需要預約，出發時間為7am至11pm。成人每位收費新加坡幣10元（港元$58.34），小童每位收費新加坡7元（港元$40.8），類似拼車形式，將同車乘客送至個別的酒店。如果只有1-2人同行的話，會比包車或搭的士便宜。
網址：預約按此
