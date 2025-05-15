新加坡樟宜機場交通懶人包 6大交通方法、最快30分鐘出市區、小童免費搭車攻略

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新加坡旅遊｜樟宜機場交通懶人包 6大交通方法、最快30分鐘出市區、小童免費搭車攻略！

近日不少人計劃去新加坡，Yahoo Travel為大家送上樟宜機場交通攻略懶人包。新加坡樟宜機場（Singapore Changi Airport）交通方便。除了地鐵（SMRT）、巴士及的士外，亦可選擇預約市區穿梭巴士（City Shuttle）及機場包車接送到酒店或市中心，往返市區最短只需約30分鐘車程。就算是包車價錢都十分相宜，即睇內文！

新加坡樟宜機場簡介

新加坡樟宜機場是當地最大的國際機場，一共有4座客運大樓（Terminal），香港飛往新加坡的航班使用不同客運大樓，例如Terminal 1（T1）有酷航、Terminal 2（T2）及Terminal 3（T3）有新加坡航空，Terminal 4則有國泰航空等。T2及T3連接新加坡地鐵的樟宜機場站。如要前往T1及T4，則可在T3乘搭相應接駁車。

樟宜機場有4座客運大樓（樟宜機場Facebook）

新加坡樟宜機場交通1.地鐵（SMRT）

前文提到樟宜機場T2及T3連接地鐵的樟宜機場站（CG2），如果由T1及T4入境，就需乘搭接駁車到T3再轉地鐵。如果打算直接前往市區觀光，可選擇從樟宜機場地鐵站，搭乘地鐵至博覽地鐵站（CG1/DT35），然後轉搭濱海市區線（Downtown Line）列車直達武吉士（DT14）、小印度（DT12）及牛車水（DT19）等地點，單程收費視乎距離，約為新加坡幣2元（港元$11.67）。地鐵運行時間由5:31am至12:06am。

新加坡地鐵（SMRT）四通八達，惟需注意不設現金售票（KKday）

新加坡樟宜機場交通2.巴士

樟宜機場有多條來往市區的巴士路線，每座客運大樓都有巴士站，T1、T2、T3的巴士站位於地下，可以在那裡乘搭24、27、34、36、53、110和858 號巴士；至於T4的旅客可以在停車場4B旁的巴士站乘搭24、34、36 和110號巴士。如乘搭36號巴士，可前往濱海藝術中心及烏節路等地，好處是不用轉車，但新加坡道路交通繁忙，有機會塞車。車費方面，由於新加坡推動電子支付，單程的費用如以現金支付會較貴，如以感應式信用卡支付，36號巴士車資為新加坡幣2.32元（港元$13.53）。

新加坡巴士接受多種支付方式，要留意搭車上車及下車均需拍卡（KKday）

公共交通支付方法

新加坡巴士及地鐵接受交通卡（EZ-Link易通卡及NETS FlashPay）或感應式信用卡支付，只有巴士接受現金支付，而不同的支付方法收費亦有差異。使用感應式信用卡最方便，但海外信用卡需額外扣取新加坡幣0.6元（港元$3.5）使用日費及銀行海外交易手續費；而購買EZ-Link或NETS FlashPay交通卡要付新加坡幣5元（港元$29.17）開卡費用，增值後像香港的八達通般使用，較符合香港人的使用習慣。

小童免費搭車攻略！

有一項交通福利一定要知，於新加坡7歲以下的兒童可免費乘搭公共交通，遊客都可享受福利。申請方法簡單，到埗後前往樟宜機場T2的服務中心櫃位憑護照兌換兒童交通卡即可！

新加坡樟宜機場交通3.的士

此外，由樟宜機場直接搭的士到市區都是很方便的方法，不過新加坡的士不同公司的起錶費、距離費和等候費略有不同，另設午夜和尖峰時段附加費。整體來說，前往市區大約需時30分鐘，費用在新加坡幣25-45元（港元$145.9-$262.5）之間，還需付新加坡幣6-8元（港元$35-46.7）的機場附加費。

樟宜機場T2的士站（GettyImages）

新加坡樟宜機場交通4.私召車

新加坡十分流行call車服務，稱為「私召車」，當地較常使用Grab應用程式，另外也可選用Gojek、Zig、Tada Mobility或Ryde預訂私召車離開機場。旅客可在入境大堂叫車，各座客運大樓都有私召車候車點，好處是安排上較為有彈性。

新加坡樟宜機場交通5. 機場包車

預約機場包車可謂最保險的方法之一，提早預約好，確保有交通接送離開，非常適合一家大小、多人團體旅行人士選擇，人多包車的話，分分鐘比其他交通方式便宜。想簡單一點可以透過KKday及Klook等平台預約包車，單程費用$237起，視乎人數、行李數量及車型。Yahoo Travel搜尋過，如果8位包車最平亦只需$385，平均每人$43.6！包車公司選擇非常多，建議選擇評價較好的公司。

樟宜機場包車接送到新加坡市中心

價錢：$234起

按此前往KKday預約 按此前往Klook預約

機場包車適合一家大小出遊旅客（樟宜機場Facebook）

新加坡樟宜機場交通6.市區穿梭巴士

樟宜機場有一種較為特別的交通方式，名為市區穿梭巴士（City Shuttle），能點對點由機場把旅客送至市區酒店，需要預約，出發時間為7am至11pm。成人每位收費新加坡幣10元（港元$58.34），小童每位收費新加坡7元（港元$40.8），類似拼車形式，將同車乘客送至個別的酒店。如果只有1-2人同行的話，會比包車或搭的士便宜。

網址：預約按此

City Shuttle點對點前往酒店（Klook）

