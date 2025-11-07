新加坡環球影城遊玩攻略2025：門票、交通、必玩設施一篇搞掂！

準備好投入電影世界，體驗一場腎上腺素飆升嘅冒險未？新加坡環球影城（Universal Studios Singapore）作為東南亞獨一無二嘅環球影城，就坐落喺陽光與海灘嘅聖淘沙島上面。呢度唔單止係一個主題樂園，更係一個可以俾你「衝」入大銀幕，同你最愛嘅電影角色一齊歷險嘅夢工場！

為咗等你玩得更盡興、更抵玩，我哋已經為你準備好呢份超詳盡嘅玩樂全攻略，由點樣買平飛、點樣去最方便，到邊啲設施唔玩會後悔、邊間餐廳必食，全部一次過話你知，跟住玩就冇錯啦！

新加坡環球影城营业时间

開放時間： 每日朝早 10:00 - 傍晚 19:00

地址： 新加坡聖淘沙島聖淘沙關口8號 (8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore)

貼心提醒您：在規劃您的新加坡環球影城之旅時，請務必留意園區的營業時間。由於公眾假期、季節性調整或特別活動的舉辦，開放時間可能會有所延長或變動。為確保您的行程順暢無阻，我們強烈建議您在出發前，務必前往新加坡環球影城官方網站查閱並確認最新的營業時間資訊。

交通全攻略：點樣去最方便？

新加坡交通網絡咁發達，要去環球影城絕對唔難，揀個最啱你嘅方法就得！

新加坡環球影城攻略

1. 搭地鐵 (MRT)

最方便快捷！搭環線 (Circle Line) 或者東北線 (North East Line) 去到 海灣站 (HarbourFront Station)，之後行去 VivoCity 怡豐城 3 樓轉乘 聖淘沙快車 (Sentosa Express)，喺 名勝世界站 (Resort World Station) 落車就到，超簡單！

車費：4新幣（約合HK$22.9）





2. 搭巴士

喺 VivoCity 轉 RWS 8 號巴士，一樣可以直達聖淘沙名勝世界。落車跟住指示行，好快就會見到個標誌性嘅地球儀，記得打卡呀！

車費：RWS 8車費2新幣（約合HK$11.5）





3. 搭的士/Grab

如果人多或者想舒服啲，搭的士都係好選擇。直接喺聖淘沙名勝世界地下停車場落車就唔使俾入島費。不過要留意，由名勝世界搭的士走，會收返3新幣（約合港幣17元）附加費。

4. 行路

雖然可以沿住跨海步行道行入去，欣賞沿途風景，不過新加坡天氣咁熱，除非你想順便焗個桑拿，如果唔係都係搭車舒服啲，留返啲力氣入去玩啦！

費用：入島費1新幣（約合HK$5.7）

揀啱時間，玩得更盡興！

新加坡全年都咁熱情，但揀啱月份去，體驗可以差好遠！

最佳旅遊季 (4月-7月)： 呢段時間天氣最好，少雨又晴朗，最啱戶外活動。而且 6 月撞正新加坡購物大減價 (Great Singapore Sale)，玩完仲可以去瘋狂 shopping！

雨季 (11月-2月)： 呢排比較多驟雨，記得帶定縮骨遮或者雨褸。不過好處係落完雨會涼爽啲，都唔錯嘅。

旺季注意： 年底聖誕節同農曆新年期間，新加坡會湧入超多遊客，機票酒店貴唔在講，樂園肯定人山人海。想玩得舒服啲，建議盡量避開呢啲大時大節。





新加坡旅行團｜一日遊＆半日遊精選行程全攻略

新加坡環球影城必玩推介！

嚟到環球影城，點可以唔玩啲刺激嘅機動遊戲？以下呢幾個係必玩之選，錯過咗你會後悔！

1. 變形金剛3D對決之終極戰鬥 (TRANSFORMERS The Ride: The Ultimate 3D Battle)

地點： 科幻城市

呢個唔使多介紹啦！坐上戰車，化身自由戰士，同柯柏文一齊穿梭喺槍林彈雨之中，對抗狂派！個 3D 效果真實到你會忍唔住尖叫，絕對係 Top 1 必玩項目！

新加坡環球影城必玩設施

來源：新加坡環球影城官網

2. 太空堡壘卡拉狄加：人類與機械戰隊 (Battlestar Galactica: HUMAN vs. CYLON™)

地點： 科幻城市

全世界最高嘅雙軌過山車！你可以揀代表人類嘅紅色軌道（座位式），或者代表機械人嘅灰色軌道（懸掛式）。灰色軌道刺激好多，有齊倒掛、急轉，包你嗌到失聲！

來源：新加坡環球影城官網

3. 侏羅紀河流探險 (Jurassic Park Rapids Adventure)

地點： 失落的世界

坐住圓形橡皮艇喺侏羅紀公園漂流，沿途會見到各種恐龍，氣氛超緊張！提提你，玩呢個要有濕身嘅心理準備，最後個俯衝位，水花四濺，超爽快！

新加坡環球影城必玩設施

來源：新加坡環球影城官網

玩到肚餓？醫肚搵食推介

玩到攰，梗係要醫下個肚！園區內有好多特色餐廳，唔使驚冇啖好食。

1. 探索新之味道

去「失落的世界」區嘅 探索新之味 (Discovery Food Court) 啦！呢度有齊新加坡嘅地道美食，海南雞飯、喇沙 (Laksa) 都係必點，味道夠正宗！

新加坡環球影城必吃美食

來源：新加坡環球影城官網

2. 路易紐約披薩廳

喺「紐約」區嘅 路易紐約披薩廳 (Loui's NY Pizza Parlor)，可以食到大大塊嘅紐約 style pizza，仲有肉醬意粉同意大利餃，味道唔錯，份量又足！

新加坡環球影城必吃美食

來源：新加坡環球影城官網

3. 梅爾斯經典快餐

行到「好萊塢」區，一定要去 梅爾斯經典快餐 (Mel's Drive-In)。成間餐廳都係 50 年代復古風，漢堡、薯條加埋杯奶昔，打卡一流，好似去咗美國舊電影場景咁！

新加坡環球影城必吃美食

來源：新加坡環球影城官網

新加坡環球影城地圖

成個環球影城分咗六大主題區，每個區都有唔同風格，慢慢行、慢慢玩，驚喜不斷！

好萊塢 (Hollywood)： 一入園就係呢度，星光大道同棕櫚樹，充滿電影感。

紐約 (New York)： 模擬紐約街景，好似行咗入荷里活電影嘅片場咁。

科幻城市 (Sci-Fi City)： 未來感十足！變形金剛同太空堡壘過山車就喺呢區。

古埃及 (Ancient Egypt)： 巨大嘅神殿同方尖碑，帶你走入神秘國度，小心法老嘅詛咒！

失落的世界 (The Lost World)： 侏羅紀公園同未來水世界嘅所在地，充滿原始探險Feel。

遙遠王國 (Far Far Away)： 史力加嘅城堡就喺度！成個區都好夢幻，啱晒影相。

新加坡環球影城地圖

來源：新加坡環球影城官網

壓軸好戲：璀璨煙花Show

想為你嘅環球影城之旅畫上完美句號？千祈唔好錯過週末限定嘅煙花表演！通常喺星期六晚同埋特定公眾假期晚上，夜空會上演一場超華麗嘅煙花匯演，氣氛浪漫到極點！

煙花日期： 多數係星期六及部分公眾假期

煙花時間： 晚上 10:00

溫馨提示： 出發前記得上官網 check 清楚最新嘅表演時間，費事撲個空！

新加坡環球影城煙花

玩埋周邊：新加坡仲有咩好去處？

玩完環球影城，唔好咁快走住！新加坡仲有大把正嘢等你發掘！

1. 魚尾獅公園 (Merlion Park)

嚟到新加坡點可以唔同地標影張相？夜晚配合埋濱海灣嘅燈光，景色超靚！

魚尾獅公園

2. 濱海灣花園 (Gardens by the Bay)

好似去咗《阿凡達》世界嘅超級樹，無論日頭定夜晚去都咁震撼，係打卡聖地！

海濱灣公園

3. 夜間野生動物園 (Night Safari)

全球第一間夜間動物園，可以近距離觀察各種夜行動物，體驗獨一無二嘅叢林探險！

夜間野生動物園

