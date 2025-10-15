新加坡男子攜大量《寵物小精靈》卡牌過關 疑未申報遭海關調查 當局發帖：全部收服！︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】新加坡海關調查一宗涉及未申報《寵物小精靈》卡牌的案件，一名 25 歲新加坡男子在樟宜機場被發現行李內藏有總值超過 30,000 新加坡幣（約 18 萬港元）的多款寵物小精靈集換卡。新加坡當局發帖公告事件，笑稱卡牌已「全部收服」（𝐆𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐚𝐥𝐥!）。

新加坡移民與關卡局（ ICA）昨日（14 日）在社交平台貼文表示，該局人員於 10 月 10 日在樟宜機場第一航廈行李檢查時，發現該名男子攜帶大量未申報的寵物小精靈集換卡。當時，該男子被指示前往行李檢查區接受檢查，並在問詢時表示其行李中無需申報物品。隨後，關員在檢查中發現總值過 30,000 新加坡幣的各式寵物小精靈卡牌。

所有入境物品須繳9%消費稅

案件其後移交新加坡海關作進一步調查。ICA 在貼文中提醒旅客，凡購買海外物品超出免稅及消費稅（GST）寬免限額者，須如實申報並繳付相關稅項。如旅客不確定需否申報，應選擇紅色通道或前往新加坡海關稅務辦事處申報。

廣告 廣告

根據新加坡政府的官方網站資料，所有入境物品均須繳付 9% 消費稅。不過，旅客可根據逗留海外時間獲得相應的稅務寬減：逗留 48 小時或以上可享最高 500 新加坡幣寬減，少於 48 小時則上限為 100 新加坡幣。