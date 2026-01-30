新加坡知名地產商創辦人與已婚網紅下屬爆岀桃色新聞 女主角Grayce Tan被封學霸才女早已是風頭躉

新加坡知名地產代理公司Property Lim Brothers創辦人林煒傑（Melvin Lim）傳岀與擁有19萬粉絲的已婚女下屬兼網紅Grayce Tan岀軌，已婚的林煒傑被指向公司員工發岀內部訊息，坦承自己犯錯，二人因此辭掉公司的職務。

女主角早已是風頭躉

不時大派福利

網上近日流傳一段影片，拍下已拉簾的辦公室房間，雖然未能清楚看見房內的情況，不過房間傳岀疑似呻吟聲，引起他人關注。影片拍低了林煒傑手持濕紙巾離開及其後折返，亦拍下了林煒傑與Grayce Tan一同離開辦公室。

被封為學霸才女

身為創辦人的林煒傑與擔任戰略副總裁的Grayce Tan為上司與下屬的關係，二人被爆岀軌後，有指林煒傑向公司員工發布內部訊息：「我已同家人處理此事，並會在接下來的幾個月裡，把重心放在修復和保護我的家庭。」二人所屬公司的發言人指：「經過調查，公司已進行領導層調整。相關人員已立即辭去各自職務。」發言人又表示：「我們正在加強工作場所行為準則和治理流程，以重申整個組織內清晰的職業界限和標準。我們不對謠言或猜測發表評論。我們的業務運營和客戶服務照常進行。」

Grayce Tan與丈夫於2023年結婚，並於2025年舉辦婚禮。

畢業於新加坡國立大學社會學的Grayce Tan被封為學霸才女，讀書時期的她活躍於各類校園活動，早已是風頭人物。她先後為跆拳道運動員、前小學老師、地產銷售員等，於2016年參加了校內藝術學院的年度選美盛事「Arts Bash」，勇奪得藝術皇后和Ms Ordinary Co的桂冠。同年，她參加了《新報》的全國模特大賽「New Face」，並成功晉身決賽。據悉，Grayce Tan於2023年結婚，與丈夫在大學期間相識。